Grande Fratello Vip, Signorini conferma: “Nuovi concorrenti in arrivo”

Signorini ha confermato l’ingresso di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. Chi sono? Lui si è sbilanciato e rivelato chi vorrebbe.

Alfonso Signorini, dopo soltanto una settimana dal debutto sul piccolo schermo degli italiani della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è ritrovato con ben due concorrenti in meno. Una, Flavia Vento, che ha scelto di abbandonare il reality show a causa dell’eccessiva mancanza dei suoi sette cani dopo nemmeno 24 ore dall’ingresso, l’altro Fausto Leali, che è stato squalificato a causa delle parole razziste pronunciate con gli altri concorrenti.

I vipponi, come ama chiamarli il Direttore di Chi, iniziano a scarseggiare e per questo motivo Alfonso Signorini ha confermato l’ingresso di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip e non si esclude nemmeno il ritorno di un volto noto nella casa.

Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, Signorini: “Vorrei Raz Degan”

E’ ufficiale, quindi, ci saranno nuovi ingressi al GF Vip 5 e a confermarlo è stato Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram dove non solo ha comunicato ai telespettatori che dell’esordio di nuovi vipponi all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche chi gli piacerebbe avere tra i concorrenti del reality show.

“Sicuramente ci saranno nuovi ingressi, oltre a quello di Paolo Brosio“ ha esordito Signorini, rassicurando che nonostante i problemi di salute di Paolo, varcherà la famosa soglia rossa non appena starà meglio. “Ora sta facendo alcuni accertamenti in ospedale, ma non appena starà meglio prenderà parte alle dinamiche della casa” ha spiegato il conduttore.

“Non credo che Antonio Razzi andrà a prendere il posto lasciato da Fausto Leali” ha poi aggiunto Alfonso, visto che il nome dell’ex politico era già saltato fuori durante il corso di quest’estate. “Preferirei scendere un attimo sul range anagrafico“ ha aggiunto. “Al suo posto, mi piacerebbe avere Raz Degan nel cast, se proprio devo scegliere un nome” ha concluso, anche l’ex marito di Paola Barale, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi sembrerebbe aver chiuso ogni rapporto con il mondo del piccolo schermo, ma la speranza è l’ultima a morire.

Chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip è ancora un mistero, come quello che ha coinvolto Adua Del Vesco e Massimiliano Morra su cui Signorini si è espresso di recente, ma qualche nome potrebbe sempre venire fuori vedendo i personaggi del piccolo schermo che nonostante abbiano sostenuto il provino non hanno poi varcato la famosa soglia rossa. Tra questi ci sono: Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai che non ha mai nascosto la sua delusione nel non l’essere stata scelta dalla produzione, e Maddalena Corvaglia, storica velina bionda, e Rocco Siffredi, che sembrava aver sostenuto il provino insieme a suo figlio anche se quest’ultimo ha smentito tale notizia. Non ci resta, dunque, che attendere.