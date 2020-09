Grande Fratello Vip 2020, clamoroso colpo di scena in arrivo: Alfonso Signorini sarebbe pronto a far rientrare un concorrente andato a casa e non solo.

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip 2020, forse già nella quarta puntata di venerdì 25 settembre. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Libero Quotidiano, la produzione del reality show di canale 5 starebbe pensando di far rientrare nella casa Flavia Vento. Dopo aver abbandonato la casa, ventiquattro ore l’ingresso, la Vento rientrerà nuovamente nella casa di Cinecittà? Qualora la produzione dovesse decidere di farla rientrare potrebbe darle la possibilità di farlo in compagnia.

Grande Fratello Vip 2020, Flavia Vento rientra in casa?

Flavia Vento tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Dopo aver abbandonato la casa, preoccupata per aver lasciato soli i suoi sette cani affidandoli ad una struttura specializzata, nelle interviste rilasciate in seguito, la Vento aveva ribadito di non essere stata felice della decisione adottata lasciando intendere di essersene pentita. La Vento ha così rivolto un appello ad Alfonso Signorini che potrebbe prenderlo in considerazione. “Se un’amica mi tiene i cani potrei rientrare”, ha detto in diretta durante la puntata serale del GFd Vip 5.

Alfonso Signorini starebbe così valutando tale possibilità insieme alla produzione. Il cast del reality show, oltre alla Vento, ha già perso Fausto Leali per squalifica e Paolo Brosio le cui condizioni di salute non permetterebbero il suo ingresso. Per soppererire a queste mancanze, deciderà di concedere una seconda possibilità alla Vento?

Secondo quanto su legge Libero Quotidiano, la produzione del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini starebbe pensando di far rientrare la Vento e con lei anche i suoi sette cani che vivrebbero in uno spazio tutto loro della casa.

Il rientro di Flavia Vento rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena per il reality show e darebbe vita a nuove ed interessanti dinamiche all’interno della casa. Come reagirebbero, infatti, gli altri inquilini se tale ipotesi si concretizzasse? La contessa Patrizia De Blanck, protagonista di una lite in diretta con la Vento, la accoglierebbe a braccia aperte? Per il momento, il ritorno di Flavia nella casa rappresenta solo un’ipotesi, ma con il Grande Fratello può davvero accadere di tutto. La verità, dunque, su tale ipotesi, potrebbe saltare fuori nel corso della puntata del 25 settembre.