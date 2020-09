Signorini rompe il silenzio sul caso Adua e Massimiliano: “Inquietante”

Alfonso Signorini ha finalmente rotto il silenzio sul caso mediatico che ha preso vita al Grande Fratello Vip con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Il Grande Fratello Vip, probabilmente in maniera del tutto inconsapevole, si è ritrovato a dare vita ad un potenziale episodio di cronaca. Ovviamente ci riferiamo al caso che ha visto coinvolgere Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due, tra una confessione e l’altra, hanno fatto intendere al pubblico del piccolo schermo di essere stati coinvolti in una sorta di setta.

I concorrenti di Alfonso Signorini hanno parlato anche di un Lucifero, di cui è stata appena svelata la sua vera identità, che manovrava le loro vite come se fossero dei burattini. Il conduttore, ai microfoni di Casa Chi, non poteva di certo non commentare quest’episodio visto che non solo ha fatto il giro del web ma è stato anche fonte di discussioni nei più famosi salotti televisivi.

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sul caso di Adua Del Vasco e Massimiliano Morra, definendo tutta questa situazione alquanto inquietante.

Alfonso Signorini: “Adua e Massimiliano hanno aperto un nuovo caso mediatico”

Alfonso Signorini, come anticipato, ha definito il tutto abbastanza inquietante, ma ha preferito non dilungarsi molto su quanto hanno raccontato Adua e Massimiliano al Grande Fratello Vip, in quanto crede che non conosciamo ancora tutti i pezzi del puzzle della vicenda che si appresta a sconvolgere il mondo del cinema.

“Ci sono delle cose di cui non siamo ancora a conoscenza” ha precisato il conduttore, che durante la diretta di lunedì scorso ha litigato con Franceska Pepe. “Adua e Massimiliano hanno avuto un confronto molto veritiero e diretto oserei dire” ha spiegato. “Stanno praticamente scoprendo un intero sistema, che porterà sicuramente a degli sviluppi a dir poco clamorosi“ ha aggiunto il conduttore.

“Io almeno per il momento non mi sento di aggiungere altro, ma sicuramente da quello che ho sentito nelle scorse ore si preannuncia un nuovo caso mediatico davvero importante e sicuramente, per tanti aspetti, inquietante” ha concluso Signorini prima del GF Vip.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip almeno per il momento non fanno alcun riferimento al caso, ma Signorini non potrà non fare un minimo accenno alla vicenda che sta sforando nella cronaca e non più nel mondo del gossip.