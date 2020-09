Paolo Brosio sta male: rimandato l’ingresso al Grande Fratello Vip

Paolo Brosio non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in quanto sarebbe stato trasportato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute.

Paolo Brosio è stato scelto da Alfonso Signorini per essere uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’opinionista di Barbara d’Urso sarebbe dovuto entrare nella casa più spiata d’Italia durante l’appuntamento andato in onda ieri, ma purtroppo così non è stato.

Alfonso Signorini durante il corso della diretta ha affermato che l’ingresso di Paolo, che ha una storia molto particolare alle spalle da raccontare nella casa più spiata d’Italia, è stato rimandato in quanto il concorrente non si sente molto bene ed è stato costretto ad andare in ospedale per fare tutte le verifiche del caso.

E’ stato rimandato l’ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip a causa di alcuni problemi di salute, su cui il conduttore ha preferito non soffermarsi più di tanto. Molto probabilmente per rispettare la privacy del conduttore che come e quando vorrà racconterà tutto al pubblico del piccolo schermo.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: quando entra Paolo Brosio nella casa

Il pubblico del GF Vip, dopo la puntata andata in onda ieri sera, si chiede quando entrerà Paolo Brosio nella casa più spiata d’Italia. Purtroppo Alfonso Signorini non si è sbilanciato più di tanto su questo argomento, in quanto tutto dipenderà dai risultati che i test a cui si è sottoposto il concorrente daranno.

Se questi indicheranno che l’opinionista di Barbara d’Urso, che di recente pare aver di nuovo litigato con Signorini, ha tutte le condizioni necessarie e idonee per entrare nella casa, sicuramente entrerà altrimenti il suo percorso è da rimandare a data da destinarsi.

Quando entra Paolo Brosio al GF Vip è dunque un vero mistero. Anche se il pubblico non vedeva l’ora di vederlo preso dalle dinamiche del programma e di assistere ai suoi inevitabili confronti con Patrizia De Blanck.

Il pubblico del piccolo schermo, inutile negarlo, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini in diretta è preoccupato per la salute di Brosio è teme che il suo ingresso sia stato rimandato a causa del virus che da qualche tempo sta piegando il paese. Ovviamente queste sono soltanto supposizioni del pubblico e non fatti annunciati o verificati in maniera ufficiale. In quanto il conduttore, come ribadito più volte, ha preferito non sbilanciarsi in merito ai problemi di salute di Paolo Brosio, ma si è concentrato solo sul volere avvisare i telespettatori che purtroppo il suo ingresso, si spera, è soltanto rimandato. Non ci resta che attendere ulteriori notizie per scoprire come piega prenderà il destino dell’opinionista all’interno della casa più spiata d’Italia.