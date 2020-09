Paolo Brosio: età, altezza, carriera e vita privata

Paolo Brosio, chi è? Età, carriera, moglie, figli, fede, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sul giornalista.



Chi è Paolo Brosio? Età, carriera, moglie, figli, la fede, le curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sul giornalista che ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2019 per l’ospedale di Medjugorje. Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Paolo Brosio: età, altezza e vita privata

Nome d’arte: Paolo Brosio

Data di nascita: 27 settembre 1956

Età: 63 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Conduttore Televisivo, Giornalista

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza

Luogo di nascita: Asti

Altezza: 178 cm

Peso: 83 kg

Account social: Facebook Twitter

Sito Web: http://www.paolobrosio.it/

Paolo Brosio nasce ad Asti, in provincia di Alessandria, nel 1956.

Paolo Brosio non ha figli. Dopo il primo matrimonio con concluso con un divorzio, nel 2004 sposa una modella cubana Gretel Coello da cui si separa nel 2008. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero, ha detto: “Mi sono sposato una volta in chiesa e la seconda in comune. Non ho figli. Ho chiesto la grazia al Signore e alla Sacra Rota per l’annullamento. Ho vinto in appello, dunque posso risposarmi: sono libero. Se la Madonna vorrà, mi farà trovare la persona giusta. Certo che avere una famiglia sarebbe un impegno che magari frenerebbe il mio lavoro”.

Sul sesso, invece, ha dichiarato: “Non sono un robot. Ma non è che non pratico dal 2008, sono un peccatore e ogni volta affronto la questione con il mio confessore; se dovessi andare in Cielo vorrei presentarmi pentito. Non sono un santo. Ci si può anche amare solo spiritualmente, perché strapazzare sempre il povero corpo”.

La carriera

Debutta nel mondo del giornalismo nel 1975, a 19 anni, come collaboratore e pubblicista al quotidiano La Nazione di Firenze per otto anni. Dirige, giovanissimo, l’ufficio stampa della squadra di Serie A Pisa Calcio. Nel 1990 inizia a lavorare con la qualifica di inviato speciale a Studio Aperto su Italia 1 e successivamente per il Tg4 di Emilio Fede dove diventa popolare per l’inchiesta su Mani Pulite. Successivamente passa in Rai dove conquista il pubblico come opinionista fisso a “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio, co-conduttore a “Domenica In” e conduttore a “Linea Verde”. Nel 2008, invece, è inviato di Stranamore, trasmissione condotta da Emanuela Folliero. A gennaio 2019 partecipa all’Isola dei Famosi mentre a settembre 2020 è concorrente del Grande Fratello Vip 5.

La fede, la Madonna e Medjugorje

Paolo Brosio, dopo di smarrimento, ritrova se stesso grazie alla fede. Il giornalista, oggi, è un devoto alla Madonna e ed è solito fare pellegrinaggi a Medjugorje. Sulla sua conversione, ai microfoni di Libero, ha detto: “Arrivavo da grandi sofferenze, la perdita di mio padre, l’incendio del Twiga, la separazione dalla mia seconda moglie. Poi una nottata matta. Ero a Torino dove facevo le dirette della Juve, lavoravo a Mattino5 e a Pomeriggio5. Siamo tutti a casa mia. Sento una voce ‘Paolo, devi smettere’. Erano le tre e mi sono messo a recitare l’Ave Maria. Ho cacciato tutti di casa”.

Paolo Brosio concorrente dell’Isola dei Famosi 2019

Dal 24 gennaio 2019, Paolo Brosio è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Il giornalista partecipa sperando di vincere per poter finanziare con il premio finale l’ospedale di Medjugorje. Sull’Isola, Paolo Brosio avrà a disposizione un prete come ha spiegato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero:

“Per contratto ho chiesto di avere uno spazio per la preghiera, di portare i miei libri della fede, il rosario, le lodi. Devo anche pescare però, se no non mangio. Pescherò la mattina e pregherò la sera, farò la novena dei pescatori. Peccato, però, mi perderò la Quaresima. Inoltre, cosa mai successa all’Isola, per contratto avrò un prete, un missionario, verrà sulla spiaggia e mi potrà confessare e far fare la comunione. Chiaro, su Gesù non si scherza. Sono contro la spettacolarizzazione della fede. Ma avrò il mio momento spirituale: pregherò soprattutto per mia mamma che lascio sola, affinché vadano una schiera di angeli ad aiutarla”.