Barbara d’Urso intervista la Lollobrigida, ma Cecchi Paone fa una gaffe

Barbara d’Urso a Live ha ospitato Gina Lollobrigida, ma Cecchi Paone, non sapendo di avere il microfono aperto ha commesso una clamorosa gaffe.

Barbara d’Urso, durante il ritorno di Live sul piccolo schermo, ha avuto l’onore di poter intervistare Gina Lollobrigida, una delle attrici più importanti del mondo del cinema italiano, che ha parlato dei processi giudiziari a cui è coinvolta. Durante il corso dell’intervista, la bella conduttrice partenopea ha mostrato all’attrice un video di qualche anno fa che la vedeva nel ruolo di ospite speciale all’interno della casa del Grande Fratello. L’attrice, infatti, scelse di varcare la soglia rossa per dare alcuni consigli ai concorrenti di quell’edizione, aiutandoli a focalizzarsi sulla loro persona e non sul loro personaggio in quanto la fama che stavano vivendo era del tutto momentanea e nessuno avrebbe potuto assicurare loro che sarebbe durata nel tempo.

Fin qui nulla di male, anzi. Le due hanno semplicemente ricordato una loro vecchia collaborazione sul piccolo schermo, tutto qui. Peccato che gli ospiti che sarebbero dovuti entrare da lì a poco, per confrontarsi con Fabrizio Corona, non sapessero che dietro le quinte i loro microfoni fossero aperti e hanno commentato il tutto.

In particolare Alessandro Cecchi Paone ha fatto dell’ironia in merito alla presentazione fatta da Barbara, che oggi ha mandato in onda una busta choc su Soleil Sorge, in cui definiva il Grande Fratello una trasmissione interessante.

Cecchi Paone ha fatto una gaffe a Live Non è la d’Urso, convinto di avere il microfono spento, ha commentato aspramente lo show condotto dalla bella conduttrice partenopea.

Cecchi Paone non si accorge di avere il microfono aperto da Barbara d’Urso

Alessandro Cecchi Paone ha iniziato a ridere non appena Barbara d’Urso a Live ha definito il Grande Fratello una trasmissione interessante e quando una voce accanto a lui gli ha chiesto quale fosse il motivo per cui abbia iniziato a ridere, lui, come potete sentire all’interno del video più in alto, ha prontamente commentato:

“Ma avete sentito?” ha chiesto in maniera ironica Cecchi Paone a Live. “Ha definito il Grande Fratello una trasmissione interessante!” ha concluso. Barbara, che oggi ha dovuto bloccare uno scontro tra Antonella Mosetti e Karina a Domenica Live, in maniera molto professionale ha fatto finta di non aver sentito il commento del suo ospite sulla trasmissione da lei condotta. Tra l’altro Alessandro, come i più informati ricorderanno bene, ha preso anche parte al progetto, ma nella versione dedicata ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

La gaffe di Cecchi Paone da Barbara d’Urso, come facilmente immaginabile, non è passata inosservata al pubblico della rete, che ha prontamente commentato il tutto sui social. Tant’è che il video è diventato virale. Gli utenti hanno trovato la scena alquanto divertente perché, come soltanto lui sa fare, Alessandro ha detto sempre quello che lui pensa.