Zuppa di ceci con crostini di pane: primo piatto della tradizione

Zuppa di ceci con crostini di pane, basta la parola. Un piatto caldo per la stagione fredda, tiepido in tutto il resto dell’anno, pieno di energia positiva

Poche ricette al mondo hanno un potere confortante come le zuppe e quando si avvicina il freddo è tempo di tirarle fuori di nuovo. In realtà però la zuppa di ceci con crostini di pane è un primo piatto che potete preparare anche d’estate, servendola tiepida.

Una ricetta semplice, che arriva dalla tradizione della campagna con ingredienti sani, genuini e nutrienti. Una ricetta senza tempo, che piacerà davvero a tutti e richiede poca manualità. Il classico trito di verdure, i ceci secchi, la passata di pomodori, due crostini di pane. Semplice e anche economica.

Zuppa di ceci con crostini di pane, i tempi della preparazione

La zuppa di ceci con crostini di pane ha bisogno di tempi corretti per l’ammollo dei legumi e per la cottura. Se volete accelerare i tempi, potete utilizzare i ceci in scatola.

Ingredienti

350 g ceci secchi

1 porro

1 costa di sedano

1 carota

1 cipollina bianca

60 g passata di pomodoro

2 rametti di rosmarino

1,5 l brodo vegetale

2 foglie di alloro

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino

pepe nero

Preparazione:

Mettete i ceci secchi in ammollo, coperti da abbondante acqua e lasciateli così per almeno 12 ore. Passato questo tempo, mettete una pentola sul fuoco con il brodo vegetale per tenerlo in caldo, poi scolate e lavate i ceci.

Pulite il porro eliminando le due estremità. Incidetelo in verticale eliminando le foglie esterne, poi tagliatelo a rondelle sottili. Pulite anche il sedano e con il pelapatate eliminate la parte più fibrosa, quindi tritatelo finemente. Infine pulite e tritate anche cipolla e carota.

In una pentola versate l’olio e quando è caldo aggiungete il trito di carota ,sedano e cipolla oltre al porro. Aggiungete anche un mestolino di brodo caldo e proseguite la cottura per circa 10 minuti. Quindi versate i ceci facendoli rosolare per 6-7 minuti

Poi unite un mazzetto aromatico con rosmarino e alloro, coprite completamente i ceci con il brodo vegetale caldo e unite anche la passata di pomodoro. Mescolate e mettete il coperchio lasciando cuocere a fuoco dolce per circa 2 ore e mezza aggiungendo brodo quando serve. A fine cottura togliete il mazzetto con gli odori, regolate di sale e di pepe

. In ultimo tostate qualche fettina di pane casereccio e dopo aver versato qualche mestolo della zuppa di ceci nel piatto mettetene un paio con una qualche aghetto di rosmarino a decorazione.