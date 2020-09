Cosa significa il termine “lol”: curiosità sul gergo di internet

In internet sulle varie bacheche social e nei vari gruppi chat spesse volte leggiamo abbreviazioni, acronimi che difficilmente riusciamo a comprendere subito. Oggi vedremo cosa significa il termine “lol”.

Il nostro modo di esprimerci col tempo sta mutando moltissimo. Ovviamente con l’utilizzo di internet con smartphone, tablet e computer abbiamo imparato ad esprimerci in modo veloce ed efficace mentre scriviamo utilizzandoli.

Immaginiamo di stare per strada e dobbiamo rispondere ad un messaggio, per velocizzare i tempi siccome tendiamo a fare sempre altre cose nel mentre che scriviamo, dobbiamo abbreviare le parole e renderci lo stesso comprendibili.

Col tempo si sono sviluppate le iconiche emoticon che ormai ci accompagnano e ci permettono di esprimere il nostro stato d’animo sotto ogni sfumatura.A tal riguardo sarà anche possibile renderci provocanti utilizzando le emoticon “al peperoncino”

Assieme alle emoticon ed alle prime faccine dobbiamo, però, specificare che una divinità del gergo web è proprio il “LOL”.

LOL è un acronimo inglese che letteralmente significa laughing out loud che significa “ridendo forte”. Non solo, secondo ulteriori correnti di pensiero esso deriva da lots of laughs e cioè “tante risate”.

Esso è un modo di dire diffuso nel gergo di internet, spesso scritto in lettere minuscole, e rappresenta una risata molto forte.

Una curiosità molto interessante è il fatto che il termine nonostante appartenesse solamente al gergo di internet, è stato documentato per la prima volta nell’Oxford English Dictionary nel marzo 2011.

Per non confonderci dobbiamo ulteriormente specificare che esistono tante variabili del termine LOL, come ad esempio lulz, lul, lawl, lel.

Esistono poi anche parole unite al termine lol come ad esempio trolol (unione di lol e troll, indicante una risata a scopo denigratorio), “lolwut” (unione di lol e what, indicante una risata confusa, che indica incertezza su quanto compreso).

Altri acronimi sono lots of love che significa tanto amore e lots of luck che significa tanta fortuna. Questi sono maggiormente utilizzati alla fine di un’email.

Ormai è utilizzato anche come verbo, come nelle frasi “I lolled” che significa ho riso molto.

Pensate che sia finita qui? Invece no. Il termine LOL presenta anche delle altre varianti molto simpatiche.

Si parla ad esempio di LMAO, acronimo di laughing my ass off, che letteralmente significa ridere fino a perdere il fondoschiena. Oppure anche ROTFL o ROFL con cui si intende rolling on the floor laughing che significa rotolarsi a terra dalle risate.

Quindi magari quando leggiamo di Maria de Filippi che dice “te ne devi andà” ad un corteggiatore potremmo rispondere con un diretto ed efficace LOL.

Insomma ormai possiamo considerare il LOL come un vero e proprio modo di commentare la vita che ci circonda.