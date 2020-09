Temptation Island 2020: matrimonio in diretta nel villaggio

Temptation Island non smette di stupire i telespettatori. Nella puntata di stasera, Alessia Marcuzzi ha mostrato un matrimonio nel villaggio.

Temptation Island è tornato su canale 5 con una puntata nuova di zecca. Lo show di Alessia Marcuzzi ha messo ancora una volta a dura prova le vite sentimentali dei suoi protagonisti e lo sa bene la fidanzata Speranza, che ha scelto di prendere parte alla trasmissione con Alberto che dopo ben 16 anni non ne vuole sapere di matrimonio e nemmeno di convivenza. “Non vedo ancora un futuro insieme” ha spiegato.

Beh, non ha detto una bugia perché con la sua fidanzata, che settimana scorsa è rimasta spiazzata dalle sue dichiarazioni, un futuro non ce lo vede ma con la tentatrice Nunzia altro che visto che le ha regalato un anello e mimato una proposta di matrimonio.

Alberto ha fatto una proposta di matrimonio a Temptation Island e alla sua Speranza, che di positivo sembra avere solo il nome.

Speranza delusa a Temptation Island: “Alberto, non sono scema”

Visualizza questo post su Instagram “Ma si stanno baciando?” 😳 #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 23 Set 2020 alle ore 1:13 PDT

Ovviamente non si tratta di una vera e propria proposta, altrimenti sarebbe già arrivato un confronto a Temptation Island, ma probabilmente no visto che la scorsa lui ha confessato un mezzo tradimento e Speranza non è sembrata esserne così colpita.

Alberto ha confidato alla single Nunzia, dopo la proposta che ha lasciato di stucco alla sua fidanzata visto che è da tempo che gli ha chiesto di portare la loro relazione ad un livello superiore, che lui non ha più quella spinta a voler continuare la loro relazione. Quel brivido nel rivederla o di passare del tempo insieme.

“Non si chiede perché dopo 16 non siamo andati a convivere o perché non ci sposiamo?“ ha chiesto in maniera retorica lui. “Per lei invece va tutto bene” ha concluso “Invece non è così, a me non sembra che le cose stiano andando come dovrebbero”.

Speranza ha confidato ad Alessia Marcuzzi a Temptation Island, che di recente ha preoccupato i fan, che lei si è accorta di tutto, nonostante non abbia preso una decisione in merito.

Visualizza questo post su Instagram Cosa ne pensate delle parole di Alberto? #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 23 Set 2020 alle ore 1:09 PDT

La relazione tra Alberto e Speranza a Temptation Island non sembra procedere per verso il giusto. Anzi, non sembra procedere proprio. Lui sembra convinto, almeno per il momento, a voler terminare il loro rapporto, mentre lei invece spera fino all’ultimo di poter recuperare ogni cosa, ma la realtà dei fatti sembra essere ben lontana dalla sua visione di questa storia d’amore. I due riusciranno a trovare un punto di incontro oppure sceglieranno di separare, dopo ben 16 anni, le loro strade per riprovare a riprendere in mano le redini della propria vita? Il percorso all’isola delle tentazioni è soltanto all’inizio, staremo a vedere i due a che conclusioni arriveranno.