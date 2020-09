Torta vegana con cioccolato, pere e noci: due versioni e una video ricetta

Questa torta è molto sana, senza glutine, vegana, ma al contempo golosissima e adatta per una colazione, una merenda ma anche una fettina come spuntino. Scopri subito la ricetta!

Il cioccolato con le pere è un tripudio di sapore, se poi ci aggiungiamo anche la croccantezza delle noci e tutte le loro proprietà benefiche facciamo sicuramente bingo!

Questa è una preparazione davvero morbidissima, salutare e prelibata al contempo. Si prepara con un’oretta circa e può essere conservata in frigorifero per qualche giorno. All’interno non ci sono ingredienti come uova e latticini ma il sapore non ha nulla di meno rispetto alle preparazioni di torte tradizionali. Non ti resta che provarla e farla assaggiare a tutta la tua famiglia!

Torta vegana con cioccolato, pere e noci: video ricetta

Oltre alla ricetta video soprastante, ti proponiamo una variante della torta vegana con cioccolato, pere e noci differente, di seguito. In questo modo potrai spaziare tra le due ed assicurarti una buona dose di energia e nutrienti a colazione per te e per tutta la famiglia.

Ingredienti

Per questa ricetta avrei bisogno di 280 g di farina senza glutine a scelta, noi preferiamo utilizzare quella di grano saraceno, una farina tra quelle gluten-free a basso costo, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, 60 ml di olio di arachidi, 250 g di cioccolato fondente al 70%, 350 ml di bevanda vegetale a scelta (avena, riso integrale, grano saraceno, soia), 140 g di zucchero di cocco, due pere tipologia kaiser, 100 g di noci, più altre per decorare.

Preparazione

In una ciotola versa il cioccolato fondente e aggiungi lo zucchero di cocco. Unisci poi la bevanda vegetale e i 60 ml di olio di semi di girasole. Unisci anche un pizzico di vaniglia facoltativo per dare un tocco in più, fai sciogliere tutto a bagnomaria.

Aggiungi poi a questo composto i 280 g di farina senza glutine, unisci inoltre il pizzico di sale e la bustina di lievito per dolci. Una volta che avrai amalgamato il tutto per bene, aggiungi 100 g di noci tritate grossolanamente e due piccole pere tagliate a pezzetti molto piccoli. Mescola tutto e versa il composto nella tua tortiera foderata dapprima con carta forno. Cuoci la torta in forno statico a 180° per 40 minuti.

La bontà e i benefici delle pere a colazione

Quando hai voglia di uno spuntino dal sapore dolce, le pere sono davvero un’ottima alternativa. La pera infatti soprattutto al mattino, ti regala innumerevoli benefici per la salute. Le pere crescono nei paesi europei e asiatici e questo frutto contiene nutrienti come la vitamina C, la vitamina E, la niacina, l’acido pantotenico, la colina, il calcio e molti altri.

Oltre ad essere un’alta fonte di vitamina C, la pera ha degli effetti antiossidanti . Riesce inoltre a ridurre i livelli di lipidi nel sangue, sostiene il tuo sistema immunitario e combatte il danno cellulare causato dai radicali liberi e dallo stress ossidativo.

. Riesce inoltre a ridurre i livelli di lipidi nel sangue, sostiene il tuo sistema immunitario e La dose di fibre contenute nella pera è davvero notevole, le fibre infatti riescono a mantenere sani i livelli di zucchero nel sangue. La fibra di pectina contenuta nelle pere aiuta a ridurre i livelli di colesterolo nel corpo e a migliorare tutto l’apparato digestivo.

Gioca un ruolo molto importante nella prevenzione della stitichezza e del diabete. Se sei stitica puoi provare a mangiare una o due per al giorno ed inoltre puoi aggiungerla ad una miscela di frullati al mattino, oggi te l’abbiamo proposta sotto forma di una torta genuina.

Scegli la pera giusta!

Per questa ricetta è bene scegliere un buon tipo di pera. Se vuoi beneficiare di tutte le sue proprie proprietà puoi acquistare delle pere biologiche. Evita di comprare del succo di pera confezionato, lo sciroppo oppure marmellate di pere con un alto contenuto di zuccheri. Infatti, il succo di pera si può preparare naturalmente con la frutta intera e senza zuccheri aggiunti.

Tocco prelibato: crema da spalmare sulla superficie della torta

Per aggiungere un fantastico tocco alla torta vegana puoi preparare una crema deliziosa da cospargere sulla superficie della torta. Avrai bisogno di 60 g di bevanda vegetale a scelta, tre cucchiai di sciroppo d’acero, un cucchiaino di cacao amaro, e 150 g di anacardi ammollati e scolati con cura.

Frulla ora la bevanda vegetale, i tre cucchiai di sciroppo d’acero, il cucchiaino di cacao amaro e 150 g di anacardi ammollati. Quando la torta sarà pronta, cospargi la crema ottenuta. Puoi decorarla con un granella di noci. Questo è un dolce perfetto non solo per la colazione ma anche da proporre come dessert la domenica per portare in tavola una preparazione sana ed alternativa.