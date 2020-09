Elisabetta Gregoraci , Francesca Cipriani tuona: “Mi ha rubato il lavoro”

Francesca Cipriani ha duramente attaccato Elisabetta Gregoraci, concorrente del GF Vip, accusandola di averle rubato il lavoro.

Francesca Cipriani non ha di certo peli sulla lingua e nel corso di un suo intervento ai microfoni di RTL non le ha di certo mandate a dire ad una delle nuove concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Di chi stiamo parlando? Dell’ex di Briatore, Elisabetta Gregoraci!

La fedele opinionista di Barbara d’Urso ha confidato di essere rimasta piuttosto delusa dalla sua collega, in quanto quest’ultima le avrebbe rubato il lavoro e non parliamo di un semplice incarico, ma del ruolo di conduttrice di Made in Sud.

Francesca chiarisce che tutto era pronto, mancava soltanto la firma al contratto, c’erano anche i testi pronti degli autori della trasmissione, ma all’ultimo secondo è stata avvertita che il tutto era saltato senza darle alcuna spiegazione in più.

Elisabetta Gregoraci ha rubato il lavoro a Francesca Cipriani? La showgirl non sembra avere dubbi, ecco cosa ha dichiarato contro la sua collega, che di recente è stata “accusata” di essere la causa dell’abbandono di Flavia Vento al GF Vip.

Francesca Cipriani attacca Elisabetta Gregoraci: “La delusione più grande”

Elisabetta Gregoraci, come i più informati ricorderanno bene, ha lavorato per un po’ di anni alla conduzione di Made in Sud, ruolo che l’è calzato a pennello ma che sembrava inizialmente essere stato affidato a Francesca Cipriani, che non ha nascosto tutto il suo mal contento anche se ha precisato che fortunatamente è riuscita ad ottenere altre possibilità per la sua carriera sul piccolo schermo.

“Quest’anno trovo il Grande Fratello Vip abbastanza noioso, fatta eccezione per Patrizia De Blanck” ha precisato l’opinionista di Barbara d’Urso, tra l’altro la conduttrice ieri ha pianto in diretta a Pomeriggio 5. “Anche se dice troppe parolacce, ma devo ammettere che nel cast c’è una concorrente che qualche tempo fa mi ha rubato il lavoro” ha poi sganciato la bomba Francesca. “Mi riferisco alla Gregoraci”.

“Nel 2012 avrei condurre Made in Sud. Era tutto pronto, mancava soltanto la firma al contratto. C’erano anche i testi con gli autori“ ha rivelato Francesca. “Poi ad un certo punto mi chiamano gli autori e mi comunicano che è tutto saltato” ha aggiunto. “Era il sogno di una vita, sono scoppiata a piangere appena l’ho saputo“ ha spiegato. “Per fortuna nella vita ho altre occasioni, ma a livello lavorativo è stata la delusione più grande che io abbia mai ricevuto” ha concluso Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci.

Francesca Cipriani raggiungerà Elisabetta Gregoraci al GF Vip, che ha già dato il suo primo bacio nella casa, per avere un confronto su cosa è accaduto tanti anni fa e perché l’è stato portato via il ruolo a Made in Sud? Sicuramente l’opinionista non se ne starà in silenzio.