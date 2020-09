By

Belen Rodriguez ha rotto il suo proverbiale silenzio sui social e ha deciso di mettere le cose bene in chiaro su Stefano De Martino.

Far perdere la pazienza a Belen Rodriguez, da sempre abituata ai commenti anche più perfidi sulla sua vita privata è un’impresa, ma pare che i follower stavolta ci siano riuscita.

L’occasione che ha portato ai “commenti fuori luogo” è stata data dal compleanno di Belen, che negli scorsi giorni ha festeggiato i suoi 36 anni insieme al nuovo fidanzato Antonino Spinalbese e a tutte le persone più importanti della sua vita.

Dopo un’estate burrascosa dal punto di vista sentimentale ed emotivo, Belen sembra apparentemente aver ritrovato la serenità grazie alla vicinanza della sua famiglia e dei suoi amici più cari e ha deciso di condividere via social molti dei momenti più belli dei festeggiamenti per il suo compleanno.

Proprio nel commentare uno dei video pubblicati da Belen, un follower ha tirato in ballo De Martino una volta di troppo, provocando una vera e propria esplosione di furia da parte di Belen.

Belen Rodriguez esasperata: “Basta, vedete solo quello che volete!”

Quando Stefano e Belen erano tornati insieme si era ricomposta quella che per molti fan italiani era la coppia più bella della televisione. I due, che erano sempre sembrati molto innamorati, erano riusciti a mettere da parte le incomprensioni e a riformare quel nido familiare all’interno del quale Santiago era cresciuto con tanto amore.

Purtroppo, le intemperanze di Stefano De Martino hanno rotto il nuovo incantesimo e Belen non ha perdonato un tradimento risalente ad anni fa ma che la showgirl argentina ha scoperto solo di recente per un caso del tutto fortuito.

Anche se Belen ha sempre dimostrato di voler andare avanti dimenticando Stefano, i suoi follower hanno sempre sperato che l’argentina decidesse di perdonare di nuovo De Martino permettendogli di ritornare sui suoi passi dopo la delusione che le aveva causato.

Le cose ovviamente non sono andate così e, dopo essere passata da un flirt estivo all’altro, almeno all’apparenza Belen sembra aver trovato di nuovo la stabilità sentimentale accanto a Spinalbese (anche se già negli scorsi giorni su Instagram sono piovute diverse critiche proprio per un riferimento di Belen al nuovo fidanzato).

I follower di Belen però continuano a tirare in ballo Stefano e a interpretare le espressioni della showgirl in base a preconcetti che evidentemente Belen non è più disposta a tollerare.

“I tuoi occhi parlano, ti manca tanto e si vede” ha scritto un commentatore che, evidentemente, si è lasciato prendere un po’ troppo la mano spingendosi verso convinzioni completamente errate.

“Ma chiii? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!” ha commentato Belen, che difficilmente prima d’ora aveva mai risposto a tutti i commenti che ogni giorno piovono sul suo profilo.

Sembra proprio, quindi, che la parentesi De Martino sia completamente finita e che ormai Belen sia proiettata verso il futuro in compagnia delle persone che la amano davvero e di quelle che, almeno per un po’, rimarranno al suo fianco.

Nel frattempo, dopo la brusca rottura con la ex moglie, Stefano De Martino ha dovuto prendere un’altra casa a Milano e ha cominciato ad arredarla per renderla accogliente nel momento in cui Santiago andrà a passare del tempo con lui.

Proprio per fare un po’ di compagnia al bambino Stefano ha deciso di prendere un cane a cui è stato dato il nome Choco e che sembra aver letteralmente conquistato l’altro cucciolo di casa De Martino.