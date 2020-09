Adua Del Vesco e Morra vittime di una setta, d’Urso: “Me l’hanno confermato”

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha rotto il silenzio sulle dichiarazioni choc di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip.

Barbara d’Urso ha dovuto affrontare una diretta particolarmente difficile oggi a Pomeriggio 5. Se il pubblico si aspettava un talk dedicato alla cronaca rosa del Grande Fratello Vip sereno e spensierato, all’insegna del gossip, purtroppo ha dovuto ricredersi.

La bella conduttrice partenopea ha mandato in onda alcuni sfoghi post puntata di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra dal contenuto tutt’altro che leggero. I due hanno ammesso di aver fatto parte di una sorta di setta, che pare essere l’agenzia in cui entrambi erano iscritti, raccontando con una persona in particolare li ha allontanati e non faceva altro che metterli incontro. Questa persona sarebbe così malvagia che hanno iniziato a chiamarla Lucifero.

In particolare Adua ha raccontato nella casa di come lei abbia rischiato la vita e di come si sia salvata grazie al suo incontro con un certo Teo, che sulla rete hanno insinuato essere il produttore Teodosio Losito morto il 9 gennaio, che le ha chiesto un abbraccio per poi suicidarsi poco dopo.

Barbara, dopo aver mandato in onda il servizio che racconta in maniera dettagliata tutto ciò che è successo, ha raccontato che una persona che lei conosce, di cui non svelerà mai il nome, le ha raccontato alcune cose che combaciano alla perfezione con la testimonianza della setta di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Barbara d’Urso rompe il silenzio su Adua Del Secco a Pomeriggio 5: “I brividi”

Barbara d’Urso, dopo la messa in onda del servizio a Pomeriggio Cinque, è apparsa piuttosto scossa dal contenuto trasmesso e nel massimo silenzio ha raccontato della testimonianza che l’è stato riferito.

“Dice Adua che questa persona fa parte di questa sorta di setta” ha precisato la conduttrice. “Che lei sogna che va da lei con il sorriso e poi la pugnala alle spalle” prosegue Barbara con il suo intervento. “Lei fa intendere che questo poteva accadere nella vita reale“ ha aggiunto. “C’è un’altra persona di cui non dirò il nome nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa dicendo che era una situazione molto particolare sono scioccata nel sentire le stesse cose anche da lei” ha concluso Barbara d’Urso scossa a Pomeriggio 5 per Adua Del Vesco, che ieri si è commossa durante la diretta, per poi lasciare spazio agli opinionisti in studio facendo notare che questo non è gossip ma riguarda la cronaca.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip faranno chiarezza in merito a questo evento che li ha profondamente segnati per il resto della loro vita o sceglieranno di non toccare più l’argomento?