Belen insultata: il selfie con la maglia del nuovo fidanzato? È flop

Un selfie di Belen bocciato da Instagram? La colpa è della maglia del nuovo fidanzato che ha sostituito De Martino.

Gli amori di Belen Rodriguez sono sempre stati un argomento succulento per il gossip italiano, quindi non sorprende affatto scoprire che la nuova serenità di Belen abbia immediatamente fatto scattare le critiche dei social, che hanno sempre avuto molto da dire e da ridire sulle scelte sentimentali della showgirl.

A raccogliere l’odio dei social in questo periodo è Antonino Spinalbese, il giovanissimo parrucchiere che sembra essere riuscito a far breccia seriamente nel cuore di Belen e a cominciare una relazione stabile con l’argentina.

Il motivo del disappunto nei confronti del nuovo fidanzato di Belen in realtà non dipende tanto dal ragazzo in questione (praticamente uno sconosciuto), quanto piuttosto dal fatto che proprio lui sembri essere riuscito a sostituire De Martino nel cuore di Belen, convincendola a non perdonare (per l’ennesima volta) le scappatelle di Stefano.

Naturalmente per scatenare l’odio dei follower occorre sempre il pretesto e, stavolta, il pretesto è stata una t – shirt dei Pink Floyd.

Bocciato il nuovo fidanzato di Belen (e anche la sua maglia)

Nel giro della burrascosa estate 2020, Belen Rodriguez ha collezionato un buon numero di flirt e di relazioni vere e proprie. Tutto è partito dal momento in cui il ritorno di fiamma con Stefano De Martino si è concluso (malissimo) a causa dell’ennesimo tradimento di lui, stavolta con un personaggio arcinoto della televisione italiana, sposata a sua volta.

I follower di Belen e ovviamente i fan della famiglia De Martino sono rimasti estremamente delusi dall’improvvisa rovina della bellissima favola che i due apparentemente stavano vivendo per la seconda volta. Purtroppo, piuttosto che rivolgersi contro di lui, che ha sempre mantenuto un profilo bassissimo a livello social, evitando di far trapelare indizi sulle sue relazioni, gli odiatori si sono scatenati contro Belen.

Il problema, stavolta, è stato un selfie a letto con una maglia da uomo e gli occhi chiusi di chi sembra abbandonata a un momento di relax.

A togliere ogni dubbio in merito al fatto che la t – shirt non appartenesse a lei è stata l’emoji della banana con cui il selfie è stato commentato dalla stessa Belen.

Sotto quella foto si è scatenata letteralmente una pioggia di critiche alla quale con ogni probabilità Belen, come al solito, non risponderà.

Il commento che ha riassunto la posizione di centinaia di persone sulla faccenda è quello di un’utente che ripercorre cronologicamente e con dovizia di particolari l’estate sentimentale di Belen e i suoi flirt: “3 mesi fa piangevi per la fine del matrimonio, 1 mese dopo ti divertivi con Antinolfi a Capri, 2 mesi dopo ti divertivi col ragazzino di 25 anni a Ibiza e ora a Milano”.

Il commento poi partiva direttamente con le accuse di essere una donna che non sa cosa sia il vero amore: “Il tuo non è amore altrimenti non riusciresti a cancellare il passato e a ripartire come nulla fosse.

Fortunatamente, a fronte dei moltissimi like che hanno ricevuto i like che condannavano le scelte di Belen, alcuni follower hanno voluto prendere le difese della donna: “Si guarda, ora quando finisce un amore ci mettiamo tutte a lutto stretto per anni sennò non era amore. Piangere ha un tempo, poi si DEVE andare avanti. Ad ogni costo.”

Altri ancora hanno messo in evidenza il fatto che Belen abbia un tipo di personalità fragile, che ha costantemente bisogno di un punto di riferimento e che, proprio questo suo carattere, la conduce a passare da un uomo all’altro.

https://www.instagram.com/p/CECOgr9nr6r/

Del resto lei stessa ha candidamente dichiarato in passato di essere stata single per pochissimo tempo nel corso della sua vita: forse è proprio questo il punto debole di Belen Rodriguez, apparentemente una mangiauomini e in realtà profondamente insicura.