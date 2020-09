Adua Del Vesco, paura dopo la pace con Morra: timore per il fidanzato

Adua Del Vesco, dopo aver fatto pace con Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020, confessa di aver paura per la reazione del fidanzato.

Adua Del Vesco non nasconde di temere la reazione del fidanzato Julian Condor per la pace firmata in diretta con l’ex fidanzato Massimiliano Morra. Al termine della terza puntata del Grande Fratello Vip 5, l‘attrice, in cucina, si è confidata con Francesco Oppini a cui ha chiesto un parere su come possa essere stato visto all’esterno il momento che ha vissuto con Massimiliano Morra. L’attrice afferma di temere che possa esserci un fraintendimento.

Adua Del Vesco, la confessione a Francesco Oppini sul fidanzato dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020, tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, c’è stato un infuocato confronto sulla fine della loro relazione. Tra i due, come ha notato Alfonso Signorini che si è anche scagliato con Francesca Pepe, sembrano esserci tante cose non dette. Un confronto che, però, si è concluso con un abbraccio dal quale hanno deciso di ripartire per rendere migliore per entrambi la convivenza nella casa.

Al termine della puntata, però, Adua ha cominciato a chiedersi come possa essere visto dal mondo esterno il suo rapporto con Morra e l‘abbraccio finale. Francesco Oppini le fa notare come, da parte sua, sembra che ci sia ancora del rancore. Adua afferma che non è così e Oppini la rassicura dicendole che, con quell’abbraccio, ha messo un punto alla questione.

“Io ho paura di come il mio fidanzato possa aver letto quell’abbraccio (con Massimiliano Morra ndr)”, afferma l’attrice. “Non è stata una mancanza di rispetto, ovvio che devi stare attenta”, è stata la risposta del figlio di Alba Parietti che si è recentemente scagliata contro l’ex marito Franco Oppini.

Secondo Francesco, Adua dovrebbe non tornare più sull’argomento per evitare fraintendimenti da parte di chi non vive nella casa e mettere definitivamente un punto alla questione.

Dopo la puntata, Julian ha rassicurato Adua inviandole un messaggio a distanza. “Continua a volare alto, il resto è noia”, ha scritto Julian tra le storie di Instagram pubblicando la foto che vedete qui in alto.