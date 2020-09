I bambini e le unghie. Le alterazioni e le patologie più comuni e i consigli per affrontarle secondo gli esperti.

Le unghie sono una parte molto delicata del corpo del bambino, soprattutto quando si tratta di neonati quando le unghie appaiono più morbide e facilmente soggette e traumi. Esistono però delle sintomatologie e delle alterazioni fisiologiche che fanno spesso allarmare i genitori.

Dato per assunto che, quando si nota qualche cambiamento nelle unghie dei bambini la scelta giusta è quella di rivolgersi al medico pediatra, ecco alcune delle alterazioni che possono essere riscontrate nelle unghie dei più piccoli.

Unghie e bambini: le onicomicosi

Le micosi sono una delle patologie meno frequenti nei bambini piccoli ma che allarmano particolarmente i genitori. La prima volta che si nota un qualsiasi cambiamento nell’aspetto e nel colore delle unghie dei bambini si pensa alla presenza di un’onicomicosi ma non sempre si tratta di micosi o comunemente ‘funghi’.

Le micosi possono sopraggiungere quando si indossano calzature troppo strette e soprattutto poco traspiranti che lasciano il piedino umido. Anche la presenza di uno dei genitori con un’onicomicosi può essere fonte di contagio per i bambini o anche la frequentazione di corsi di nuoto per bimbi. In un ambiente umido e promiscuo come quello della piscina infatti, la possibilità di contrarre un micosi è abbastanza alta.

La terapia in questi casi è prescritta dal medico dermatologo che provvederà a prescrivere quella più indicata per i bambini.

Unghie e bambini: la paronichia

Si parla di Paronichia quando la pelle intorno all’unghia appare gonfia, rossa e dolente, al contrario delle micosi, questa patologia è più riscontrabile nei bambini che tendono a strappare le pellicine e a provocarsi piccole feritine che poi potranno infettarsi con conseguenze anche abbastanza dolorose per il piccolo.

Il medico dermatologo dopo attenta osservazione saprà indicare la cura più adatta, quasi sempre antibiotica, e con l’applicazione di prodotti ad uso topico direttamente sulla parte interessata.

Unghie e bambini: puntini bianchi sul letto ungueale

I puntini bianchi da sempre, vengono imputati ad una mancanza di sostanze minerali o vitamine, mentre in realtà, come spiegano gli esperti nel sito amicopediatra.it:

” In realtà sono causati da piccoli traumi che causano una alterazione della matrice con conseguente produzione di cellule immature, non trasparenti, e di piccole bolle d’aria, che appaiono appunto come puntini biancastri di circa 1-3 millimetri, che si spostano con la crescita dell’unghia, per poi risolversi spontaneamente”

Unghie e bambini: macchia scura sotto l’unghia

Quando si osserva una macchia scura visibile sul letto ungueale, quasi sempre si tratta della conseguenza di un trauma. La macchia dunque è un vero e proprio ematoma. Esso può avvenire in seguito ad un trauma o nel caso delle unghie dei piedini, a causa di calzature troppo strette.

Unghie e bambini: onicofagia

I bambini molto spesso sono portati a ‘mangiarsi le unghie’ questo fenomeno si chiama Onicofagia. Questa cattiva abitudine è un modo di scaricare lo stressa da parte dei bambini che potrebbe oltre che danneggiare le unghie anche portare ad infezioni sia dell’unghia stessa, a causa delle ferite che si provocano, ma anche in bocca causando per esempio le fastidiose afte.

Curare le unghie dei bambini sin dai primi mesi di vita è un’ottima abitudine e osservare sempre eventuali cambiamenti di colore e aspetto permetterà anche di mantenerle sane.