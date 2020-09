Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, dopo la lite accesa, si abbracciano e fanno pace al Grande Fratello Vip 2020: la reazione della fidanzata Dalila.

La fidanzata di Massimiliano Morra, Dalila Mucedero, pochi minuti dopo la lite in diretta tra il fidanzato e Adua Del Vesco, su Instagram pubblica un messaggio diretto al compagno esortandolo a tirare fuori il carattere per dimostrare a tutti chi è davvero. Dalila, inoltre, si dice fiera del fidanzato che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si è ritrovato l’ex fidanzata Adua con cui, durante il collegamento con Alfonso Signorini, ha discusso animatemente.

“Io non parlo della mia vita privata con persone che, sostanzialmente, non conosco. Non lo so, vuoi parlare anche del mio pube? A differenza tua, io non porto rancore”, ha sbottato Massimiliano a cui la Del Vesco ha prontamente replicato.

“Io sono una signora perchè non parlo. Non stuzzicare il can che dorme”, ha risposto Adua prima del clamoroso colpo di scena.

La fidanzata di Massimiliano Morra dopo la lite e la riconciliazione con Adua Del Vesco: “Sono fiera di te”

La discussione con Massimiliano Morra ha lasciato l’amaro in bocca ad Adua Del Vesco che, pur non volendo raccontare cos’è successo davvero con Massimiliano, non vuole passare per la persona che non è. Adua, parlando con Alfonso Signorini, confessa di aver cercato durante la settimana di parlare con Massimiliano e di creare un rapporto con lui senza riuscirci. Adua, scossa, si lascia andare alle lacrime e Massimiliano si alza per abbracciarla e firmare definitivamente la pace.

“Quando sono stata male per l’anoressia non mi hai mandato neanche un messaggio. Io stavo per morire e tu non mi hai mandato neanche un messaggio”, dice Adua. “Lo so, hai ragione e ti chiedo scusa”, aggiunge Massimiliano.

Su Instagram, dopo il confronto tra il fidanzato e Adua Del Vesco, la fidanzata di Massimiliano, ha pubblicato il seguente messaggio:

Dalila, dunque, si dice fiera del fidanzato ed è pronta a sostenerla per tutto il percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2020.