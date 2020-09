Uomini e Donne, nuova segnalazione su Jessica e Davide: si conoscevano

Jessica Antonini e Davide Lorusso, secondo una nuova segnalazione, si conoscevano già prima del loro debutto a Uomini e Donne.

La scorsa settimana, come di consueto, sono avvenute le due registrazioni settimanali di Uomini e Donne. Durante l’ultima, come ormai risaputo, la tronista Jessica Antonini ha deciso di fare, in maniera del tutto improvvisa ed anche un po’ prematura visto che il programma è iniziato da qualche settimana, la sua scelta.

La modella ha scelto di conoscere al di fuori delle telecamere il corteggiatore Davide Lorusso, il ragazzo che più l’aveva colpita durante il suo percorso, anche se durante la registrazione il loro “sì” non ha emozionato il pubblico, in quanto i due non si sono scambiati nemmeno un bacio, insospettendo e non poco i fan della trasmissione.

A confermare questo dubbio ci ha pensato anche una segnalazione arrivata all’influencer Amedeo Venza, in cui si afferma che i due si conoscevano prima del loro ingresso in puntata e che durante il corso di quest’estate si sono frequentati anche grazie a dei loro amici in comune.

Jessica e Davide si conoscevano prima di Uomini e Donne? Ecco cosa riporta l’utente che ha deciso di scrivere, in maniera anonima, a Venza.

Jessica Antonini ha mentito alla redazione di Uomini e Donne? La segnalazione

Jessica Antonini, secondo quanto riportato dalla segnalazione ricevuta da Amedeo Venza, avrebbe mentito alla redazione di Uomini e Donne, in quanto avrebbe già conosciuto durante il corso di quest’estate il suo corteggiatore Davide Lorusso.

“Posso dirti che Jessica e Davide si conoscevano già“ rivela l’utente in questione. “Un mio amico in comune mi ha confermato che durante il corso di quest’estate si sono già visti con la stessa comitiva” prosegue la segnalazione. “Credo sia al quanto impossibile che i due non si conoscessero già da prima. Anche perché sono entrambi di Como” aggiunge. “Poi se consideri che erano davvero gelosi l’uno dell’altra, in così poco tempo, ti fa pensare che questo percorso puzzava fin dall’inizio“ conclude l’utente.

Jessica e Davide hanno mentito alla redazione di Uomini e Donne? I due, che contrariamente a Gemma Galgani che ha ricevuto l’ennesimo due di picche, sembrerebbero aver trovato l’amore e siamo tutti felici per questo. Il problema è se lo hanno trovato prima di sbarcare negli studi Elios di Roma.

Almeno per il momento non è arrivata nessuna replica da parte di Jessica e Davide di Uomini e Donne. Probabilmente i due non possono utilizzare i rispettivi profili social fin quando non andrà in onda il momento della loro scelta e soltanto dopo potranno comunicare in maniera diretta, se vorranno, con gli utenti della rete.