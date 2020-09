Anticipazioni Uomini e Donne del 19/9: nuovo due di picche per Gemma

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 settembre confermano che non c’è pace per Gemma Galgani. La dama ha ricevuto un nuovo 2 di picche.

Se pensavate che questa nuova stagione del Trono Over potesse portare un bel po’ di gioie a Gemma Galgani, beh sarete costretti a restare delusi, a meno che qualcosa non si smuova con il corso delle puntate. Che cosa è successo? Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 settembre, provenienti come sempre da Il Vicolo delle news, la dama di Torino ha ricevuto un nuovo due di picche.

Se nella scorsa registrazione non si era parlato di lei, questa volta buona parte della puntata sarà dedica a lei e i suoi ennesimo video sfoghi perché la dama ha ricevuto l’ennesimo due di picche.

Paolo, infatti, ha ribadito ancora una volta che non vuole più avere niente a che fare con la dama, anche perché ha iniziato una nuova conoscenza con un’altra signora del parterre femminile, ma inoltre ha capito di non avere nessun interesse per lei. Gemma Galgani ha ricevuto un nuovo due di picche a Uomini e Donne, mentre la vita sentimentale del suo ex Nicola Vivarelli prosegue a gonfie vele. E’ uscito di nuovo con Veronica, anche quest’ultima non era presente durante l’ultima registrazione, ma poco importa perché per lui sono arrivate nuove corteggiatrici che però ha scelto di mandare tutte via.

Se la Galgani non è nel mood di ricevere gioie, lo è però il pubblico perché è ufficialmente tornata la sfilata! A vincere questa volta è Carlotta, mentre la Galgani si è classificata al secondo posto, ma spazio anche ai giovani perché oltre al Trono Over ci sono anche le anticipazioni del Trono Classico.

Uomini e Donne anticipazioni: Sophie elimina tutti i corteggiatori

La registrazione di Uomini e Donne del 19 settembre non è di certo terminata con le avventure dei protagonisti del Trono Over, ma anche i giovani si sono dati da fare.

La tronista Sophie ha scelto di eliminare tutti i suoi corteggiatori, compresi Ludovico e Facundo, il corteggiatore argentino che non ha propriamente catturato le simpatie del pubblico a casa ma nemmeno di quelli in studio. La motivazione? Sophie, tra l’altro si è scoperto che suo padre è fidanzato con un’ex del Grande Fratello, non ha alcun interesse per loro e non sarebbe giusto e nemmeno rispettoso far perdere tempo a loro e alla redazione.

Durante il corso della puntata, è continuato il triangolo amoroso tra Armando, Gianluca e Lucrezia. Quest’ultima, quando Maria De Filippi le ha chiesto con chi preferirebbe ballare, ha scelto il cavaliere partenopeo e il giovane tronista non è sembrato particolarmente contento di tale scelta.

Le anticipazioni di Uomini e Donne per quanto riguarda i giovani sono piuttosto scarne in quanto è stato dedicato loro un minore spazio per permettere alla tronista Jessica Antonini di fare la sua scelta, clicca qui per sapere chi è il fortunato.