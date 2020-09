Le anticipazioni di Uomini e Donne scuotono il pubblico: a sorpresa, la tronista Jessica Antonini interrompe il sup percorso e fa la sua scelta.

Le anticipazioni di Uomini e Donne lasciano senza parole il pubblico che, dopo poco meno di un mese, resta interdetto di fronte alla decisione della tronista Jessica Antonini di mettere fine al suo percorso facendo subito la scelta. Una decisione che ha colto di sorpresa tutto lo studio, compresa la redazione di Uomini e Donne che non si aspettava una presa di posizione del genere da parte di Jessica.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta lampo di Jessica Antonini e la risposta di Davide Lorusso

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne riportate dal Vicolo delle News sono davvero clamorose. Dopo poco meno di un mese, Jessica Antonini, la tronista 29enne mamma di un bambino, ha fatto la sua scelta. Sin dalla prima esterna con Davide Lorusso, il corteggiatore che, dopo la presentazione aveva colpito sia Jessica che Tina Cipollari che l’aveva definito il Can Yaman italiano, la tronista dagli occhi di ghiaccio aveva manifestato il suo interesse.

Senza giri di parole aveva ammesso di essere stata profondamente colpitada Davide il quale, a sua volta, non ha mai nascosto di aver aveuto un “mezzo colpo di fulmine”. Sono così bastate poche esterna a Jessica per capire di voler costruire una storia con Davide.

Giunta in puntata, nel corso dell’ultima registrazione del 19 settembre, Jessica ha spiazzato tutti scegliendo Davide. Come aggiunge il Vicolo delle news, quella di Jessica, tronista accanto a Sophie Codegoni, finita al centro della polemica per l’età, è stata una scelta atipica.

Per lei, infatti, non ci sono stati i classici petali che scendono alla fine di ogni scelta che si conclude bene perchè, probabilmente, a decisione di scegliere è stata improvvisa e ha spiazzato la redazione. Inoltre, tra Jessica e Davide non c’è stato alcun bacio, ma solo tanti abbracci.