Francesco Monte scrive a Denis Dosio al GF Vip: “Lo hanno in pochi”

Francesco Monte, prima della diretta di questa sera con il Grande Fratello Vip, ha scritto un messaggio al concorrente Denis Dosio.

Francesco Monte, che di recente ha fatto il suo debutto come cantante con il singolo Siamo già domani, è uno dei volti più amati del pubblico del piccolo schermo. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha preso parte ad una delle ultime edizioni del GF Vip e a Tale Quale Show. Entrambi i programmi, per ironia della sorte, attualmente si stanno scontrando a suon di ascolti il venerdì sera e Francesco non poteva di certo non esprimere un suo pensiero in merito.

O meglio: lo ha fatto, ma non sui programmi a cui ha preso parte ma su uno dei concorrenti: Denis Dosio.

Denis, nelle scorse ore, si è raccontato a cuore aperto e Monte è rimasto profondamente colpito dall’esperienza condivisa dal giovane influencer nella casa più spiata d’Italia. Esperienza che probabilmente ha vissuto anche lui in prima persona sulla propria pelle perché la creatura di Barbara d’Urso ha parlato delle difficoltà che ha riscontrato durante la sua carriera digitale a causa dei tanti commenti ricevuti dagli haters della rete.

Francesco Monte ha scritto a Denis Dosio al GF Vip, manifestandogli tutta la sua solidarietà e per spronarlo a non abbandonare mai i suoi sogni.

Grande Fratello Vip: Francesco Monte tifa per Denis Dosio: “Vai come un treno”

Francesco Monte, come anticipato, ci ha tenuto a scrivere a Denis Dosio al Grande Fratello Vip, lasciando un commento sotto la pagina Instagram ufficiale del reality show di canale 5, manifestando tutta la sua solidarietà verso il giovane concorrente.

“Gli occhi di Denis parlano al posto suo” ha scritto Francesco, che di recente ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Isabella De Candia. “Essere umani è un dono e lo hanno in pochi“ ha proseguito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Vai avanti e corri come un treno per la tua strada” ha concluso. “Un abbraccio” ha aggiunto.

Chissà se questa esperienza non porti tanta fortuna a Denis Dosio, come qualche tempo fa l’ha portata a Francesco. Francesco Monte dopo il GF Vip sta iniziando pian piano a realizzare tutti i suoi sogni nel cassetto.