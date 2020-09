Denis Dosio piange al Grande Fratello Vip 5 raccontando il grande dolore che si porta dentro: “Ho visto mia madre piangere. Gli hater mi hanno distrutto”.

Denis Dosio si lascia andare ad un’amara confessione nella casa del Grande Fratello Vip 5 tirando fuori il dolore che si porta dentro da diverso tempo. Il giovane influencer, durante una chiacchierata in giardino con Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta, ha parlato delle critiche ricevute sui social svelando di aver dovuto fare i conti con offese pesanti che hanno provocato un grandissimo dolore anche alla madre.

Denis Dosii piange al Grande Fratello Vip 5: “Ho ricevuto messaggi terribili, mi hanno distrutto dentro”

Denis Dosio è uno degli influencer e youtuber più seguiti del momento. Su Instagram vanta più di 808mila followers mentre il suo canale You Tube è seguito da 195mila utenti. Numeri incredibili per Denis che, nella casa del Grande Fratello Vip 5, ha già conquistato i suoi coinquilini con il suo sorriso. Un sorriso, però, dietro il quale si nasconde un grande dolore come ha raccontato lui stesso.

“Io sono super positivo, sempre bello carico, ma da quando ho 14 mi porto un gran dolore dentro. A quell’età ho aperto YouTube e ho iniziato a fare video. Ero bruttino, capelli a caschetto, facevo lo stupido davanti alla telecamera”, racconta Denis.



Quei video cominciano a portargli un po’ di popolarità, ma anche le prime critiche in seguito alle quale Denis che in passato è stato anche picchiato in discoteca, pensa di fare un passo indietro rinunciando al suo sogno.

“Mi arrivavano video di persone che a scuola mi prendevano in giro e dicevano cose terribili, allora mi sono chiuso in me stesso per un anno e mezzo. Perché volevo continuare a seguire il mio sogno, ma non volevo sentire quello che dicevano gli altri“, racconta ad Andrea e Maria Teresa.

Poi l’ottimismo e la voglia di farcela hanno prevalso su tutto. “Ho sofferto tanto dai 14 ai 16 e grazie a questa mia sofferenza ho imparato ad andare avanti. E poi a 17 anni sono arrivato a 100mila follower, è scoppiato il fenomeno Denis Dosio. Quindi il mio ottimismo ha quella sofferenza dentro”.

Chi ha sofferto tantissimo è la madre. Denis racconta di avere davanti l’immagine della mamma che piangeva per i messaggi che riceveva e faceva di tutto per proteggerlo come cancellare i messaggi e bloccare le persone.

“Ho letto messaggi terribili, ho sentito mia madre piangere per quello che scrivevano. Dentro stavo male, mi ha distrutto e mi sono detto che ce la devo fare. Per questo non mi sono mai mostrato debole nelle storie di Instagram”, conclude tra le lacrime l’influencer.