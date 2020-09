Francesco Monte spiazza: “Io ed Isabella? Viviamo alla giornata”

Francesco Monte, recentemente intervistato dal settimanale Vero, ha rivelato che lui e Isabella De Candia vivono il loro rapporto alla giornata.

Francesco Monte ha dato poco fatto il suo debutto nel mondo della musica con la pubblicazione del singolo Siamo Già Domani, canzone nata durante il periodo di quarantena.

L’ex tronista di Uomini e Donne, per l’occasione, ha scelto di rilasciare un’intervista al settimanale Vero dove, oltre a parlare della sua neo carriera musicale e di com’è nata questa sua passione, ha raccontato anche della sua storia d’amore con Isabella De Candia, che dura ormai da un annetto circa.

Il cantante, che di recente è stato paparazzato con la sua compagna a Civitanova, ha ammesso che lui e la modella hanno scelto di vivere alla giornata il loro rapporto e di non aver pianificato il loro futuro di coppia. Anche se, com’è giusto che sia, ogni tanto qualche piccolo riferimento a quello che desidererebbero fare insieme un domani c’è.

“Almeno per il momento io e lei preferiamo vivere alla giornata” ha ammesso Francesco Monte su Isabella De Candia. “Ma voglio precisare che le cose tra me e lei proseguono alla grande ed a volte, penso sia normale, ci capita anche di pensare al futuro” ha aggiunto per poi tornare a parlare della sua carriera musicale.

Tale e Quale Show, Francesco Monte svela un retroscena: “Mi ha illuminato”

Francesco Monte, durante il corso dell’intervista, ha ammesso che parte fondamentale della sua carriera musicale è dovuta alla partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

E’ stata proprio grazie a quest’esperienza che l’ex di Giulia Salemi, tra l’altro di recente quest’ultima è tornata a parlare della loro storia, ha trovato il coraggio di poter cantare al pubblico e di comprendere che forse la musica è qualcosa in più di una semplice passione per lui.

“Grazie all’esperienza al programma di Carlo Conti ho capito quello che volevo fare” ha rivelato Francesco Monte su Tale e Quale Show. “Lì ho avuto una sorta di illuminazione su cosa fare” ha concluso.

Un periodo d’oro per Francesco che oltre a godersi l’inizio di questa carriera nel mondo della musica, può contare anche sull’amore nato con la modella Isabella De Candia.