Flavia Vento a Mattino 5 è stata accusata dai suoi colleghi di rubargli il lavoro per aver lasciato i reality, compreso il GF Vip, a cui ha preso parte.

Flavia Vento, dopo essersi ritirata dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, è diventata una dei personaggi più chiacchierati e discussi del piccolo schermo degli italiani.

Poco fa la showgirl è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 dove non è stata trattata di certo con i guanti dai suoi colleghi in studio, che l’hanno accusata di aver rubato loro il lavoro per essersi ritirata dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

In particolare a lanciare l’accusa è stata Arianna David che conosce molto bene Flavia, che pare aver abbandonato il GF Vip a causa di Elisabetta Gregoraci, in quanto hanno condiviso insieme l’esperienza all’Isola dei Famosi di Simona Ventura.

“Facendo così rubi il lavoro a chi vorrebbe fare qualcosa!” ha tuona l’ospite di Federica Panicucci, che poi ha aggiunto quello che secondo lei sarebbe il vero motivo per cui Flavia abbandonò l’esperienza all’adventure game di Rai 2. “Non era per i mosquitoes come dice lei” ha svelato lei. “Ma per le sigarette, le aveva pure prese da qualcun altro!” ha aggiunto.

Flavia Vento è stata accusata di rubare il lavoro ai suoi colleghi a Mattino 5, ma lei è rimasta piuttosto contrariata da tale accusa, affermando che lei non ha fatto del male a nessuno se non a se stessa lasciando in maniera così repentina il gioco.

Mattino 5, Flavia Vento dopo il GF Vip chiarisce: “Non c’è solo la tv”

A Mattino 5, in collegamento, è intervenuta anche Antonella Mosetti che ha chiesto all’ex concorrente di Signorini come si procura da vivere se si ritira da tutti i lavori e progetti televisivi a cui prende parte.

Flavia Vento ci ha tenuto a precisare che il lavoro non è soltanto quello che vediamo sul piccolo schermo, ma ci sono tanti altri.

“Mica esiste soltanto la televisione come lavoro” ha ammesso la showgirl, tra l’altro anche un’altra concorrente sembra imitare le sue gesta. “Poi ho fatto anche delle pubblicità” ha aggiunto. Infatti non tanto tempo fa si mormorava che Flavia avesse iniziato la professione di dog sitter, vista la sua spiccata passione per amici a quattro zampe.

La showgirl, dopo aver risposto alla curiosità della Mosetti, ci ha anche tenuto a precisare che non l’è affatto piaciuto il trattamento che sta ricevendo nel mondo reale, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, in quanto è venuta a mancare la solidarietà femminile. Le sue colleghe, secondo il suo parere, non hanno provato a capirla ma si sono limitate a puntarle il dito contro.

Flavia Vento a Mattino 5, però, ha ribadito ancora una volta che le piacerebbe tornare di nuovo nella casa del GF Vip. Signorini accoglierà questa sua richiesta?