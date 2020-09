Dieta per il grasso in pancia, programma settimanale per dimagrire

Se il grasso continua ad accumularsi in certe zone del corpo, c’è solo una soluzione: è la dieta per il grasso in pancia, facile e nutriente

Spesso l’alimentazione non corretta e uno stile di vita troppo sedentario ci fanno accumulare il grasso nella parte superiore del corpo creando la fastidiosa pancia. Una tendenza aumentata ancora di più dall’eccessivo consumo di sale, dai prodotti industriali o dall’alcol.

Per chi soffre di questo problema proponiamo una dieta settimanale che ci permette di perdere il grasso proprio nella zona per noi critica. Un programma settimanale vario che ci permetterà che limiterà le calorie ma ci permetterà di mangiare di tutto

Dieta della pancia: programma 7 giorni

Nel programma settimanale che vi proponiamo avremo sempre la stessa colazione, lo stesso puntino e merenda. La colazione prevede latte parzialmente scremato o the verde o caffè accompagnati da 2 biscotti integrali. Passiamo allo spuntino con 10 gr di frutta setta e come merenda 1 yogurt magro

Lunedì

Il primo giorno mangeremo la crema di cavoli e patate . Una crema fatta con il cavolo le patate il brodo vegetale e il formaggio due fette di pane tostato. Una crema ricca di vitamine e minerali che aiuteranno i muscoli a rispondere bene ai nostri stimoli. Altro piatto che possiamo preparare in questa giornata è orata arrosto, un piatto che possiamo creare in modo veloce al forno con pochi ingredienti oltre l’orata il limone, olio, aglio . Un piatto che aiuterà chi soffre di trigliceridi alti.

Martedì

Il secondo giorno puntiamo su due piatti semplici e tradizionali della nostra cultura come gli spaghetti al pomodoro (80 gr) e la scaloppina al limone .

Mercoledì

Per il mercoledì puntiamo sul pesce e sulle ricette fresche come la sogliola con frutti di mare. La sogliola oltre ad essere un ottimo pesce molto salutare soprattutto per chi soffre di problemi arteriosi è anche semplice da preparare. oltre alla soglia dovremo mettere burro, brodo di pesce, limone e prezzemolo. L’altro piatto della giornata e insalata di riso, aglio e gamberi.

Giovedì

Il giovedì spazio ai legumi con la zuppa di lenticchie, piatto ricco di carboidrati e proteine. Come secondo piatto spazio al gusto: infatti prepareremo degli ottimi involtini di prosciutto accompagnati dai funghi

Venerdì

Zuppa di verdure, una zuppa preparata con carote lattughe e patate insieme a porri, cipolla e brodo vegetale. Una pietanza ideale per chi deve seguire una dieta ipocalorica. Come secondo piatto le crepes di riso con tonno

Sabato

Il sabato spazio al gusto non dimenticandoci mai delle calorie con le cozze con crema di zucca, un piatto pieno di gusto ma con poco apporto calorico.

Grande semplicità per il secondo piatto: sono i filetti di tacchino alla griglia con lattuga .

Domenica

Il menu della domenica prevede invece i funghi gratinati con prosciutto, cipolla, un po’ di olio extravergine e pangrattato cotti al forni e la platessa con il pomodoro .