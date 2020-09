In mezzo alle molte ricette di polpette o frittelle di melanzane ce ne sono anche di particolari. Come le polpette di melanzane e uvetta al sugo, una ricetta tipica siciliana

La cucina tradizionale non è soltanto buona ma anche creativa perché con ingredienti semplici crea piatti golosi. Oggi andiamo in Sicilia per cucinare le polpette di melanzane e uvetta al sugo, un secondo piatto buono per tutte le stagioni.

Un piatto assolutamente semplice, perché in sostanza si tratta di mettere insieme tutti gli ingredienti nell’impasto e fare friggere le polpette. Potete servirle anche da sole, accompagnare con una purea oppure un’insalata verde. Ma con il sughetto, leggero e semplice, sarà un piatto da servire anche quando avete ospiti.

Polpette di melanzane e uvetta al sugo, le varianti

Le polpette di melanzane e uvetta al sugo prendono spunto dalla cucina orientale che ha spesso influenzato spesso la cucina siciliana. Se non amate il gusto dell’uvetta, potete sostituirla con i pinoli, fatti leggermente tostate prima di unirle alle melanzane.

Ingredienti:

Per le polpette:

900 g melanzane

3 uova

50 g uvetta

70 g pecorino grattugiato

farina 0

pangrattato

noce moscata

origano secco

olio di semi

olio extravergine d’ oliva

sale

pepe

Per il sugo:

500 g di passata di pomodoro

1 cipolla piccola

olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di zucchero

1 pizzico di sale

pepe bianco

Preparazione:

Partite dal sugo che deve essere leggero: fate appassire la cipolla affettata sottilmente in due cucchiai di olio extravergine. Quando è dorata, versate la passata di pomodoro e un cucchiaio di zucchero, portate ad ebollizione facendo cuocere a fuoco lento. Salate, regolate anche di pepe e dopo 20 minuti spegnete

Ora passate alle polpette: ammollate l’uvetta in acqua tiepida e poi spuntate le melanzane tagliandole a fette. Salatele e lasciatele spurgare, mettendo un peso sopra, dentro ad uno scolapasta per 40’. Tagliatele a dadini piccoli e cuocetele in padella con un filo di olio extravergine per 10 minuti.

Quando la melanzane è cotta, raccogliete i dadini in una ciotola e mescolateli con 2 tuorli, il pecorino. Poi una macinata di pepe, un pizzico di origano e di noce moscata, ma anche l’uvetta strizzata. Formate una serie di polpette passatele nella farina, poi in due albumi sbattuti con un uovo intero, infine nel pangrattato.

Friggete le vostre polpette di melanzane e uvetta in abbondante olio di semi per 3-4 minuti girandole un paio di volte. Scolatele su carta da cucina e servitele con un cucchiaio di passata su ogni polpetta.