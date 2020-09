Pollo: tantissime ricette leggere e sane da preparare in poco tempo

Oggi ti proponiamo tantissime ricette dietetiche con il pollo: tantissimi piatti light da preparare in brevissimo tempo.

Il pollo è sicuramente un alimento molto versatile che si può preparare in innumerevoli modi diversi. Si può passare dalle insalate di pollo ai piatti da fare al forno, con la carne macinata sono possibili degli hamburger leggeri, oppure una cena a base di pollo grigliato con della salsa piccante. Esistono quindi moltissime ricette sfiziose prelibate ma allo stesso tempo leggere da poter sperimentare anche quando si sta seguendo una dieta dimagrante perfette perché sane ed equilibrate.

La versatilità del pollo

Sicuramente uno degli alimenti più utilizzati quando siete a dieta e quando si vuole optare per un pasto leggero, il pollo si aggiudica il primato. È un ingrediente che possiamo definire dietetico se viene condito nel modo giusto e si sposa perfettamente con tanti altri alimenti.

È ideale per realizzare delle insalate e soprattutto con l’avocado che ultimamente è molto in voga, si può preparare un piatto a base di pollo al curry e riso di varie tipologie. Ma si può anche abbinare semplicemente ad un contorno di verdure fresche di stagione, di zucchine, di melanzane, di pomodorini. Dovreste sicuramente sapere come potete rendere il vostro pollo morbido senza imbattervi in una preparazione dalla quale risulterà, come spesso accade, piuttosto secco. Si possono preparare dei piatti veloci rendendo il pollo morbido ed impreziosirlo con varie salse fatte in casa come ad esempio una bella maionese leggera.

È un alimento che può essere servito anche ai più piccoli di casa preparando ad esempio degli involtini al forno, dei bocconcini sfiziosi che possono essere accompagnati da un buon contorno di piselli, da delle vellutate, o da cremine di verdure preparate espresse. Il pollo anche se cotto alla piastra, è un alimento perfetto per un pranzo a portar via, pratico da portare al lavoro e adatto davvero ad ogni contesto, per ottenere un piatto con petto di pollo leggero basta selezionare alcuni ingredienti principali del piatto facendo sì che questi non aumentino esponenzialmente l’apporto calorico della pietanza nella sua completezza.

Le tante preparazioni possibili e la praticità del pollo

Possiamo ottenere ad esempio un pollo al limone per questo sarà necessario scegliere dei limoni di qualità e lo stesso potremmo fare con della menta, altri tipi di aromi e spezie e con lo stesso avocado. Andiamo ora a scoprire tutte le ricette dietetiche più buone che si possono fare con il pollo.

È vero che il desiderio di gustare a tavola delle pietanze fresche e leggere aumenta con la bella stagione ma è anche vero che per praticità le insalate diventano utili per tutte le stagioni, quando si corre da una parte all’altra e per un pranzo veloce da portare in ufficio. Una delle ricette light potrebbe essere appunto quella del pollo, accompagnato da pomodorini e fagiolini ma non mancheranno le varianti come l’insalata di pollo al carry oppure impreziosita con l’avocado.

Queste insalate sono molto veloci da preparare e richiedono pochissima esperienza in cucina, quindi sono perfette anche per chi non è proprio una chef ed è alle prime armi e manca di praticità ai fornelli, niente paura! Basta seguire le ricette passo passo e il risultato sarà eccezionale.

Potreste valutare anche, come abbiamo già detto, l’idea di consumare queste insalate di pollo leggere soprattutto fuori casa, per una pausa pranzo, da portare al lavoro, oppure per un picnic, una gita fuori porta, perfette da far mangiare anche i bimbi.

Tantissime ricette leggere e sane da preparare in poco tempo con il pollo

Come prima ricetta vi proponiamo un’insalata di pollo leggera, è perfetta per chi vuole mantenersi in forma per la stagione estiva ma anche tutto l’anno e non sentirsi troppo appesantito o a pranzo o a cena.

È facile e veloce da preparare, può essere anche conservata in frigorifero fino ad un massimo di due giorni prima del condimento. La preparazione è molto semplice potete renderla ancora più basica omettendo alcuni degli ingredienti che non sono necessari.

Pollo e avocado

Insalata di pollo e avocado, un’insalata che si presenta nella stagione estiva ma possiamo trovarla anche come protagonista di alcuni antipasti durante le altre stagioni, poiché è ricca di nutrienti ed è molto veloce da preparare e viene condita spesso e volentieri con pomodori, carote, e succo di limone. L’ingrediente che realmente rende questo piatto prelibato è proprio lo yogurt greco, infatti con questo yogurt sono possibili realizzazioni di salse e succulente come la famosissima salsa di yogurt all’aglio che viene solitamente messa all’interno della classica pita greca.

Resta una salsa che può far parte di un’alimentazione sana e genuina dipendentemente da tutti gli altri ingredienti che si scelgono in abbinamento, dovranno essere infatti anch’essi piuttosto ipocalorici per garantirci un piatto a prova di dieta!

Pollo al curry in insalata

Un’insalata di pollo al curry non può certamente mancare poiché il suo sapore resta delicato ma gustoso, spesso accompagnata da diverse tipologie di riso ma principalmente la variante di riso basmati, meglio se integrale, oppure dal un nutriente riso nero, il cosiddetto riso venere.

È davvero un piatto da leccarsi baffi ed è perfetto per realizzare una fresca insalata accompagnato magari da una maionese light, da dell’ananas disidratato, il risultato sarà ancor più alternativo e innovativo.

Pollo al limone al forno con patate

Non può mancare alla carrellata di ricette sicuramente il pollo che prevede la cottura al forno in maniera sana e leggera. Un sapore davvero gustoso di un pollo lavorato con del limone biologico e poi cotto al forno, un piatto molto veloce e per chi è alla ricerca di un regime alimentare ipocalorico.

È una ricetta da poter proporre anche a degli ospiti e si può preparare con delle verdure di stagione abbinate, facendole rosolare nel caldo del forno e impreziosire con delle salse di vario tipo, il sughetto che rilasceranno le coscette di pollo sarà essenziale da versare nuovamente nel momento in cui serviremo il piatto.

Pollo all’aglio

Per chi è amante dei sapori forti troviamo una preparazione molto gustosa del pollo abbinato all’aglio, è un piatto questo davvero economico, facile e sfizioso che potete provare a realizzare, dal sapore molto intenso e quindi più apprezzato dagli adulti. Queste cosce di pollo non vanno altro che rosolate e sfumate semplicemente con del vino bianco. La cottura di questo piatto è abbastanza lenta ma potete prepararlo tranquillamente il giorno prima e potete accompagnarlo inoltre con delle patate al forno super croccanti, anche per queste ultime vi riserviamo qualche trucchetto per renderle davvero impeccabili.

Involtini di pollo al forno

Poi abbiamo i classici involtini che vengono preparati solitamente per un pranzo domenicale oppure da proporre ai più piccoli farciti con delle verdure, dei formaggi freschi o stagionati e che mettono d’accordo davvero tutta la famiglia. Non richiedono alcuna esperienza in cucina poiché la preparazione è davvero semplice: potete ricavare da delle fettine di pollo sottili degli involtini, potete ricoprirli con del prosciutto cotto e avvolgere ogni fettina insieme a quella di pollo con degli stuzzicadenti. Sfumare velocemente con del vino bianco e servire a tavola con un contorno di patate anche lesse o condite con un filo d’olio extravergine, un pizzico di sale e dell’erba cipollina, oppure delle vellutate, quella di piselli si sposa davvero bene con l’involtino!

Pollo in umido con zucchine

Con delle zucchine, dei finocchi, con tutte le erbe aromatiche che preferiamo il pollo è possibile anche cucinarlo in umido. Ci sono infatti delle ricette molto buone che possono essere realizzate anche per i più piccoli grazie alla preparazione in umido, per dei secondi piatti davvero light a base di spezie di vario tipo per conferire al pollo in umido dei sapori molto intensi e prelibati.

Una preparazione molto semplice da preparare è quella del pollo in umido con delle zucchine o qualsiasi altra verdura, questo è un piatto davvero leggero ed equilibrato per chi vuole mantenersi in forma e per chi soprattutto è alla ricerca di un piatto veloce. Il tocco in più che si può dare a questa pietanza è sicuramente quello di una spezia dal sapore deciso a scelta, la curcuma è la migliore!

Restando sulla scia dei sapori forti si può optare anche per un pollo speziato grazie a pochissimi ingredienti. Nel caso in cui la ricetta fosse destinata solo ad adulti è possibile condire anche il pollo con la curcuma, del pepe, dell’aceto e dello zenzero.

Straccetti di pollo

Anche gli straccetti sono un piatto o espresso che si prepara quindi in pochissimo tempo e possono essere accompagnati da contorni di verdure di stagione oppure saltati in padella direttamente con del finocchio per assicurarci un buon piatto estivo E con poche calorie. Questo pollo può essere servito anche con delle salse e facili da realizzare a base anche di finocchi, foglioline di alloro, timo, pomodorini, composti allo yogurt e speziati e molto altro.

Pollo alla menta

Andiamo ora alle ricette rapidissime tra le quali troviamo sicuramente il pollo alla menta, bisogna soltanto preparare la salsa alla menta che donerà al piatto un tocco freschissimo e vi basterà seguire il procedimento passo passo.

Inoltre abbiamo dei hamburger di pollo che possiamo creare per grandi e bambini accompagnarla delle semplici insalate miste oppure impreziosirlo con della salsa di soia.

Ovviamente, il nostro consiglio è sempre quello di cercare di aromatizzare il più possibile la carne macinata che utilizzeremo per andare a formare i nostri burger di pollo, potete anche aggiungere se volete un trito di olive nere o verdi e di aglio in modo da rendere gli hamburger molto più saporiti.

Poi c’è il classico pollo alla piastra, forse il piatto che cuciniamo di più, ma di questo pollo alla piastra ci sono in realtà delle versioni molto più sfiziose e particolari.

Potete provare infatti un pollo alla piastra dapprima marinato con della salsa piccante, una salsa preparata ad esempio a base di alici e peperoncino, questi, dai sapori decisi, sono alcuni degli elementi che si sposano perfettamente con il petto di pollo.

Tutti i benefici del pollo nella dieta

La carne bianca di pollo è magra e contiene pochi grassi, possiede un ridotto contenuto di colesterolo ed è priva di carboidrati, ma ricca di sostanze nutritive essenziali come ad esempio le proteine nobili, calorie, vitamine e minerali come lo zinco, il rame, il ferro.

Il pollo infatti riesce a potenziare la nostra massa muscolare, è prezioso per il metabolismo dei muscoli e per smaltire tutte le tossine che derivano da un intenso lavoro atletico per chi si allena. Da sostegno strutturale, movimento del corpo e difesa da germi e batteri. Il petto di pollo non è solo ricco di proteine ma anche, come dicevamo, di un elevato contenuto di minerali che servono al mantenimento delle nostre ossa. Il pollo contiene anche vitamina B5 e triptofano, che sono due nutrienti in grado di diminuire lo stress psicofisico. Inoltre, il pollo è ricco di magnesio, che è un minerale essenziale per la nostra alimentazione, riesce a rafforzare il nostro sistema immunitario e possiede anche la vitamina B6 che contribuisce fortemente alla prevenzione di infarti riducendo i livelli di omocisteina, responsabili appunto degli attacchi di cuore.

Il pollo è inoltre molto digeribile, è ricco di fosforo, aiuta il nostro metabolismo, riesce a mantenere sani gli occhi grazie all’elevata quantità di retinolo, licopene , alfa-carotene, beta-carotene. Infine è un grande alleato per la nostra pelle grazie alla vitamina B2.