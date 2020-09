Smacchiatori per tessuto fatti in casa: ricette efficaci e naturali, video

Le macchie sui tessuti sono un cruccio per tutti coloro si occupano della biancheria in casa. Scopriamo come trattare le macchie e come preparare degli smacchiatori fai da te.

Tessuti di ogni tipo spesso si possono macchiare e non per questo bisogna disperare o dare per scontato che si debbano utilizzare i tanti prodotti chimici in commercio. Esistono molti ingredienti naturali con cui creare degli ottimi e potenti smacchiatori per far fronte a macchie di erba, di frutta, di grasso e di cibo su tessuti di ogni tipo dal più delicato al più resistente.

Scopriamo come poter pre trattare le macchie di ogni genere., quali sono gli ingredienti naturali per smacchiare i tessuti e come preparare degli smacchiatori per tessuti fai da te con ingredienti naturali e alla portata di tutti.

Come pre trattare le macchie: i consigli della nonna

Quando si scopre una macchia su un capo d’abbigliamento o di biancheria della casa, lo si deve immediatamente pre trattare per evitare che la macchia si asciughi e penetri troppo in profondità nei tessuti.

La prima cosa da fare è quella di bagnare il tessuto e cercare di eliminare eventuali residui di cibo, di bevande o di altri materiali che abbiano causato la macchia. Poi si potrà procedere con il passare sulla macchia che persiste il prodotto specifico e se è il caso lasciare in ammollo almeno 2 ore o mettere il capo direttamente in lavatrice selezionando il programma più indicato per quel tipo di tessuto.

Quali sono gli ingredienti naturali per smacchiare i tessuti da tenere sempre in casa

A dispetto dei tanti smacchiatori chimici presenti sul mercato, se si va indietro nel tempo, si scoprirà che le nostre nonne tenevano a vestire un capo ben pulito e senza macchia molto più di noi e non di certo i loro abiti, le loro tovaglie e le loro lenzuola erano esenti da incidenti.

Esistono molti rimedi naturali che si possono utilizzare per eliminare le macchie di tessuti e preparare degli smacchiatori fai da te davvero eccezionali. Ecco i principali ingredienti che tutti dovremmo avere in casa per sferrare il nostro attacco contro le macchie!

aceto di vino bianco

percarbonato di sodio

limone

bicarbonato di sodio

sapone di marsiglia completamente naturale

acqua distillata

acqua ossigenata

Smacchiare con l’acqua ossigenata

Miscelare 2 parti di acqua distillata ad una parte di acqua ossigenata e una parte di bicarbonato di sodio. Inserire il prodotto in un contenitore spray e vaporizzare sulla macchia. Pre trattare la macchia con lo smacchiatore e inserire il capo in lavatrice o in caso di macchie ostinate lasciare in ammollo. L’acqua ossigenata è perfetta per diversi utilizzi e ottima per eliminare le macchie di sangue.

Smacchiare con l’aceto bianco

Miscelare una parte di aceto di vino bianco e di acqua calda e spruzzare sulle macchie. Procedere con il consueto lavaggio in lavatrice e con l’ammollo.

Smacchiare con il succo di limone

Il succo di limone è ottimo per eliminare le macchie di ruggine e anche della frutta acida. Distribuire il succo di limone sulla macchia, lasciare agire per almeno un’ora e poi procedere con il lavaggio.

Smacchiare con il sapone di Marsiglia

Per qualsiasi macchia si potrà procedere strifinando su di essa un panetto di sapone di marsiglia che servirà per pre trattare la macchia. Sarà un rimedio efficace.

Smacchiare con il percarbonato di sodio

Una volta disciolto nell’acqua il percarbonato di sodio sarà perfetto per bagnare la macchia, o lasciare il capo in ammollo. Si potrà poi inserire direttamente nella vaschetta del detersivo.

Consigli per smacchiare i tessuti, il video tutorial

Un esaustivo e pratico video tutorial dove si spiegano tutti i segreti per pre trattare macchie di ogni tipo e smacchiare tessuti vari.

Niente più timore di fronte alla vostra camicetta preferita macchiata, vi basterà utilizzare i rimedi naturali più indicati per ritrovarla perfetta!