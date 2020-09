Pomeriggio 5, Mila Suarez ed Elisa De Panicis annunciano: “Ci frequentiamo”

Mila Suarez ed Elisa De Panicis a Pomeriggio 5, dopo essersi baciate al Festival del cinema di Venezia, hanno annunciato di aver iniziato a frequentarsi.

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso non poteva di certo non parlare di uno degli episodi che più hanno sconvolto il Festival del cinema di Venezia. Ovviamente ci riferiamo al famoso bacio tra Mila Suarez ed Elisa De Panicis. Le due, mentre erano intente a mettersi in posa per i fotografi, hanno deciso di baciarsi.

In studio ovviamente c’è chi ha accusato le due di aver organizzato il tutto soltanto per avere una maggiore visibilità ed attirare l’attenzione dei media. Mila ed Elisa hanno commentato le foto del loro bacio di fuoco a Venezia affermando che in quel gesto non c’era nulla di costruito e non era stato fatto per far parlare di loro ma era soltanto un gesto d’amore in quanto hanno iniziato a frequentarsi.

“Ho avuto parecchie delusioni con gli uomini” ha dichiarato Elisa. “Ma oggi con lei sto bene. Non stiamo insieme perché è una parola grossa” ha aggiunto. “Abbiamo passato tutta l’estate insieme, ci stiamo frequentando” ha rassicurato l’ex di Alex Belli.

Mila Suarez ed Elisa De Panicis hanno annunciato di frequentarsi a Pomeriggio 5, ma in studio nessuno è sembrato credere alla loro dichiarazione.

Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno mentito? Barbara d’Urso interviene a Pomeriggio 5

Secondo Roberto Alessi, fedele opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, le due si sarebbero inventata questa frequentazione per non essere accusate di essersi scambiate un bollente bacio a Venezia soltanto per far parlare di sé.

“Mi sento offesa da queste tue dichiarazioni” ha replicato Elisa De Panicis. “Siete voi, invece, che offendete tutte quelle persone che hanno problemi a causa della loro sessualità” ha replicato lui. “La settimana scorsa è morta una ragazza per questo e voi ci giocate per avere visibilità” ha spiegato, facendo riferimento all’omicidio di Maria Paola.

“Roberto, loro hanno detto che si stanno frequentando” è intervenuta Barbara d’Urso. “Se è così, noi non possiamo che essere felici per loro” ha tagliato a corto la conduttrice. Roberto Alessi, dopo l’intervento della d’Urso, ha deciso di scusarsi con le due ragazze, anche se è apparso decisamente poco convinto.

Elisa De Panicis e Mila Suarez a Venezia hanno incendiato il red carpet, ma lo stesso successo non è avvenuto con la loro comparsa a Pomeriggio 5, visto che il pubblico da casa e della rete sembrano pensarla nella stessa maniera di Roberto Alessi, convinti che le due si siano inventate sul momento questa frequentazione come unica via di uscita per non essere accusate di aver utilizzato un bacio saffico soltanto per far parlare di loro e tornare alla luce della ribalta. Sicuramente soltanto il tempo ci potrà dire chi ha avuto ragione. In ogni caso, se sono rose fioriranno.