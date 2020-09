Sergio Muniz, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Sergio Muniz, chi è: età, altezza, peso, carriera, vita privata, curiositò e tutto quello che c’è da sapere sull’attore e cantante spagnolo.

Sergio Muniz è un attore e cantante spagnolo che ha conquistato la popolarità in Italia partecipando e vincendo la seconda edizione dell’Isola dei Famosi nel 2004, ma chi è davvero Sergio Muniz? Quanti anni ha? E’ sposato? Ha figli? Andiamo a scoprire tutti i segreti e le curiosità su Sergio Muniz.

Sergio Muniz: età, altezza e vita privata

Nome: Sergio Muniz

Sergio Muniz Data di nascita: 24 Settembre 1975

24 Settembre 1975 Età: 45 Anni

45 Anni Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: Attore e Cantante

Attore e Cantante Luogo di nascita: Bilbao

Bilbao Altezza: 188 cm

Peso: 78 Kg

78 Kg Tatuaggi: Sergio Muniz non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

Sergio Muniz non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @ sergiomunizllorente

Sergio Muniz a Bilbao il 24 settembre 1975.

Nel 2009 ha sposato la modella Beatrice Bernardin. Il loro matrimonio è finito nel 2017 precisando però di voler mantenere contatti con Giorgia, la figlia che Beatrice ha avuto da una precedente relazione.

“Vivere accanto a un bambino è un’esperienza di immenso arricchimento. In particolare devo dire che come attore l’entusiasmo e la mancanza di filtri di Giorgia per me sono fonte di ispirazione, nonché un’opportunità di aprire la mente”, ha dichiarato a Vanity Fair.

Attualmente ha una nuova compagna, Morena: “Sergio è una persona fondamentalmente semplice però ogni tanto come tutti gli uomini ha le sue complicazioni”, ha raccontato Morena ai microfoni del programma C’è tempo nella puntata trasmessa il 21 luglio 2020.

La carriera

Nel 1995 si è trasferito in Italia cominciando a lavorare come modello. Nel 2004 conquista la grande popolarità vincendo la seconda edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. L’anno successivo esordisce come protagonista, nel ruolo di Alfredo Germonti, nella miniserie tv di Canale 5, La signora delle camelie.

Nel 2006 lavora in Spagna mentre nel 2007 torna in Italia portando in tour lo spettacolo Pene d’amor perdute, con Nathalie Caldonazzo e Melania Maccaferri. Nel 2008 lavora nella miniserie Io non dimentico. E’ tra i protagonisti, inoltre, di serie tv come Terapia d’urgenza e Squadra antimafia – Palermo oggi 3.

Nel 2009 ha esordito come cantante, col singolo La Mar, abbinato a un videoclip. Nell’estate del 2014 ha inciso un EP dal titolo Playa, insieme con l’ukulelista Jontom.

Per due stagioni fa parte del cast del musical Mamma mia.

A settembre 2020 è un concorrente di Tale e Quale Show.