Festival di Venezia: bacio saffico tra Mila Suarez e Elisa Panicis

Il Festival di Venezia continua, e per i vip, o aspiranti tali, questa è una vera e propria passerella per far parlare di sé. Questo almeno avranno pensato Mila Suarez e Elisa Panicis con il loro bacio saffico sul red carpet

Il Festival di Venezia quest’anno, come forse mai prima, fa discutere. Se prima aspettavamo con ansia le (non) coppie esibirsi, come per esempio Giulia De Lellis e Andrea Damante o Cecilia Rodriguez ed il suo ritrovato Ignazio Moser, adesso ad attirare l’attenzione è il bacio saffico scambiato sul red carpet tra Mila Suarez e Elisa Panicis.

Festival di Venezia, il bacio saffico di Mila Suarez ed Elisa Panicis sul red carpet

Il Festival di Venezia dovrebbe far parlare soprattutto dei Film in gara, dei protagonisti del grande schermo, di attori e regie, trame e colonne sonore. Pare invece che quest’anno a far discutere sia piuttosto il gossip che si muove intorno a chi partecipa alla kermesse in qualità di ospite.

Coppie scoppiate che sfilano in passerella da single, come nel caso di Giulia De Lellis ed il suo ormai ex Andrea Damante, oppure il suo miglior amico Ignazio Moser e la sua ritrovata Cecilia Rodriguez. Ma non solo.

E’ di pochi minuti fa infatti la passerella fatta dall’ex gieffina Elisa Panicis, di cui ricordiamo la frase storica ‘Io ho un padre di 70 anni a casa che mi guarda’ ogni volta che si parlava delle sue effusioni in pubblico (forse ora il papà starà dormendo e non vedrà l’alzata di testa di suo figlia sul red carpet), e l’ex di Alex Belli, anche lei ex gieffina, Mila Suarez.

Le due infatti si sono rese protagoniste di un teatrino discutibile per molti: sfilando a Venezia di fronte a decine di fotografi, le due hanno deciso di regalare un bacio saffico ai media.

La domanda nasce spontanea: puro esibizionismo o un messaggio nascosto che ancora non ci è dato cogliere?