Della coppia Rodriguez-Moser si è tanto chiaccherato in questa estate. I due stavano attraversando una situazione di crisi. Eppure tutti gli indizi sembrano presagire un ritorno di fiamma. Leggiamo di più.

Lʼargentina, sorella minore di Belen ha calcato il red carpet della 77° edizione del Festival di Venezia da sola lasciando presagire la rottura definitiva dal compagno Ignazio Moser.

Eppure, subito dopo aver sfilato da single la Rodriguez ha pubblicato alcuni scatti insieme alla cagnolina Aspirina, in una baita di montagna, casualità che anche Ignazio si trovasse lì?

Il ritorno di fiamma tra Cecilia e Ignazio

Visualizza questo post su Instagram Un porto, grazie ! 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 6 Set 2020 alle ore 10:40 PDT

Cecilia e Ignazio non hanno ancora pubblicato alcuna foto di coppia della vacanza nella baita di montagna ma sul fatto che siano insieme non ci sono dubbi. Lo dimostrano le foto pubblicate sui profili Instagram dei due e della cagnolina Aspirina.

La location è la stessa, una baita in montagna in legno scuro e affacciata su uno splendido panorama. Anche la camicia a quadri che indossa Cecilia in una delle foto condivise su instagram appare simile a quella che Ignazio sfoggia in un’altra delle foto caricate sul suo profilo. Sembrerebbe apparentemente finita la crisi tra i due, e superati litigi, tira e molla continui e addii definitivi…

Forse Cecilia ha superato il flirt estivo di Ignazio con la modella Caterina Bernal e il presunto con Diletta Leotta

La riappacificazione ufficiale tra i due, quindi, sarebbe vicina anche se anche la mamma di Cecilia ha sempre confermato che tra i due non c’è mai stata una crisi.