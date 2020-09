Mario Balotelli, il fratello Enock al GF Vip: “Mi ha messo in imbarazzo”

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha raccontato un inedito retroscena di suo fratello al Grande Fratello Vip che lo ha messo in imbarazzo.

Il fratello di Mario Balotelli è uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Enock Barwuah, questo è il nome del ragazzo, durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, non poteva di certo non parlare del suo speciale rapporto con il fratello.

I due, infatti, oltre ad avere una sbalorditiva somiglianza a livello estetico, sono davvero molto simili, nonostante abbiano due storie completamente diverse, e questo ha favorito il loro legame. Tant’è che non di rado hanno condiviso numerose esperienze insieme. Una di queste, però, ha messo in imbarazzo il giovane concorrente. Per quale motivo?

Mario Balotelli ha messo in imbarazzo suo fratello Enock, facendogli fare una figuraccia di fronte alla sua fidanzata che non aveva assolutamente idea che lui sarebbe partito l’indomani con il campione, ma ecco nel dettaglio cos’è successo.

Enock Barwuah parla del suo rapporto con Mario Balotelli al GF Vip

Enock Barwuah ha raccontato a Pierpaolo Petrelli del suo rapporto con il calciatore Mario Balotelli. In particolare, il concorrente di Alfonso Signorini ha rivelato che di punto in bianco suo fratello lo ha chiamato avvisandolo che aveva acquistato due biglietti per andare in vacanza il giorno e che non era assolutamente intenzionato a ricevere un no.

Enock, imbarazzatissimo, non sapeva come raccontare il tutto alla sua fidanzata, che di certo non avrebbe fatto i salti di gioia, così ha pensato bene di portarla a cena per raccontarle il tutto, ma non ha trovato il coraggio di dirle che dopo qualche ora sarebbe partito con suo fratello, che su Instagram ha sparato a zero su Dayane Mello.

Poco dopo però Mario Balotelli ha raggiunto suo fratello e con nonchalance ha chiesto: “Ma lei non sa ancora nulla?”.

Enock del Grande Fratello Vip è diventato di ghiaccio di fronte alla sua fidanzata che giustamente chiedeva delle spiegazioni. “Domani parte con me. Doveva dirtelo, altrimenti perché ti ha portato a cena?” è intervenuto il campione, mettendo in imbarazzo suo fratello.

Enock e Mario Balotelli, tra il campione gli ha scritto un messaggio prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, nonostante questi episodi totalmente imbarazzanti, sono particolarmente legati e la gaffe non fanno altro che consolidare ancora di più il loro rapporto.