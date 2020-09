Mario Balotelli sbotta su Instagram dopo la dichiarazione d’amore fatta da Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip: “Bugie nella casa”.

Mario Balotelli sbotta su Instagram dopo la dichiarazione d’amore nei suoi confronti fatta da Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 5. La modella brasiliana, parlando con Enock, il fratello di Balotelli, ha ricordato il periodo in cui ha conosciuto mario svelando di averlo rivisto tre mesi fa e di aver sempre provato per lui un forte sentimento al punto da aver sempre sognato di avere una storia stabile. Parole che hanno spinto Balotelli a prendere una posizione sull’argomento pubblicando una storia su Instagram.

Balotelli furioso su Instagram con Dayane Mello: “Basta parlare di me a vanvera, bugie anche nella casa”

“C’è sentimento, Mario è una persona speciale. quando lo vedo il mio cuore batte forte. Mi ricordo il nostro primo bacio, mi ricordo tutto. Il nostro primo bacio è stato in macchina, davanti all’agenzia in cui lavoravo. Io sono innamorata di lui, lo sono sempre stata”: sono queste alcune delle frasi dette da Dayane Mello che si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Balotelli che, però, non avrebbe gradito.

Il calciatore, su Instagram, ha pubblicato una storia facendo un riferimento a quanto detto nella casa ed invitando tutti a non parlare più di lui.

“Basta parlare male di me a vanvera e bugie nella casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno. Lasciatemi in pace, ma davvero”, ha scritto Balotelli in una storia su Instagram.

La storia è stata poi rimossa, ma il messaggio del calciatore è già diventato virale e sta circolando su Twitter. Alfonso Signorini, nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda venerdì 18 settembre, affronterà l’argomento? Mostrerà a Dayane Mello le parole di SuperMario? Non ci resta che attendere.