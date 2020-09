Sabrina Salerno, una squadra di calcio in onore della cantante – FOTO

Una squadra di Futbol-7 spagnola porterà il nome di Sabrina Salerno, lo conferma la stessa cantante sui suoi canali social ufficiali.

Sabrina Salerno, dopo aver incantato al cinema, sui palchi di tutta Italia e in televisione, torna ad essere popolare all’estero. La carriera della cantante e modella è sempre stata ricca di opportunità, non ultima quella che arriva da Siviglia: una squadra di Futbol-7 porterà il suo nome. Nasce in Spagna, infatti, la Sabrina Salerno. Il team gareggerà nel campionato di categoria, a renderlo noto è la stessa cantante con un post celebrativo sui suoi canali social ufficiali.

Ovviamente, la notizia è accompagnata da una foto vertiginosa che fa ben intendere i motivi per cui Sabrina Salerno continua ad essere così amata: la bella voce accompagna, diciamo così, un corpo da favola. Il décolleté in primo piano farà felice i tifosi spagnoli, ma anche quelli italiani che non vedono l’ora di gustarsi i prossimi post dell’artista.

Sabrina Salerno, il suo nome ad una squadra di calcio: accade a Siviglia

Intanto Sabrina ringrazia e dà appuntamento agli affezionati: nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre novità, la vita lavorativa della cantante sta prendendo una piega piuttosto positiva nel mese di settembre. La curiosità non manca per capire quali saranno le nuove opportunità per seguire la celebre ligure. Sicuramente i canali social ufficiali restano la fonte più diretta e attendibile.

Prima le vacanze al mare, poi le passeggiate in montagna, ora è arrivato il momento di tornare alla solita routine: lavoro e passione, fra cui anche il calcio. La “Sabrina Salerno”, infatti, è pronta a scendere in campo con una tifosa d’eccezione pronta ad esultare. Anche se, a dirla tutta, Sabrina Salerno le classifiche le ha sempre sbaragliate. Dentro e fuori il rettangolo verde.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sabrina Salerno | Scatto seducente della cantante conquista i followers