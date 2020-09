Giulia De Lellis conferma la rottura con Damante: “Non stiamo più insieme”

Giulia De Lellis sul suo profilo Instagram ha confermato la rottura da Andrea Damante, facendo un’importante precisazione ai suoi fan.

Giulia De Lellis non è solita alimentare i gossip riguardanti la sua vita privata. Per questo motivo non ha mai commentato i rumors che la vedrebbero essersi allontanata dal suo storico fidanzato Andrea Damante.

Nonostante lei abbia preferito non parlare dell’argomento, i due non appaiono insieme da un bel po’ facendo insospettire ancora di più i fan. Anche se fonti vicine assicuravano che i due avevano scelto di prendersi soltanto un momento di pausa per decidere se continuare o meno con la loro relazione.

Qualche minuto fa, purtroppo, è arrivata la notizia che tutti i fan della coppia non avrebbero mai voluto leggere. Quale? Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. A confermare la notizia è stata l’esperta di tendenze che ha deciso, per la prima volta approfittando di una domanda postale da una fan, di ufficializzare la rottura tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne, che di recente aveva perso la calma su Instagram a causa dei gossip sulla loro relazione.

Andrea Damante, Giulia De Lellis chiarisce: “Resta una persona importante”

L’ex fidanzata di Andrea Damante, come anticipato, ha risposto alla fan che le chiedeva se le andava di parlare del suo rapporto.

Giulia De Lellis ha prontamente replicato, confermando per la prima volta la rottura, questa volta definitiva, con l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Sì, mi va di parlare del mio rapporto con Andrea. Anche se questa volta abbiamo scelto di proteggerci di più“ ha esordito l’esperta di tendenze, facendo riferimento al primo che parla della loro prima rottura: Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza. “Non abbiamo mai voluto nascondere, e lo avete visto, che io e Andrea non stiamo più insieme e lo avete visto” ha spiegato. “Ho scelto di voler condividere tutto con voi di questa relazione e voglio che sappiate che nonostante il tempo e la distanza certi legami non cambieranno mai“ ha aggiunto per non dare adito ad ulteriori pettegolezzi.

“Ci saremo sempre l’uno per l’altra, Andrea è una delle persone più importanti della mia vita“ ha chiarito Giulia De Lellis su Andrea Damante, che non molto tempo fa aveva confermato di vivere un periodo particolare della sua vita. “Non ci sono odi o rancori e nemmeno colpe” ha concluso. “Ora stiamo soltanto cercando di vivere la nostra vita così come viene, augurandoci sempre il meglio l’uno per l’altra” ha aggiunto.

Giulia De Lellis ha confermato la rottura con Andrea Damante, spiazzando ancora una volta tutti i suoi fedeli sostenitori che non si sarebbero mai aspettati una notizia del genere. Anche se c’era già nell’aria che le cose tra i due non stessero proseguendo come di consueto.