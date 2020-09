Dayane Mello, dal grande Fratello Vip, avvisa Dasha Kina, moglie del suo ex compagno e padre di sua figlia Sofia: “Tornare con Stefano Sala? Mai dire mai”.



Dayane Mello lancia un messaggio all’ex compagno Stefano Sala e padre di sua figlia Sofia, attualmente sposato con la modella Dasha Kina e che lo ha reso tre mesi fa papà del piccolo Damian. Dayane e Stefano Sala si sono amati tantissimo fino a formare una famiglia con la nascita di Sofia.

Un amore che è poi finito anche se la modella brasiliana e Stefano Sala sono riusciti a mantenere degli ottimi rapporti che duranto ancora oggi. Tuttavia, nel video di presentazione che ha anticipato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, alla domanda se, in futuro, potrebbe esserci un ritorno di fiamma con il suo ex compagno, ha spiazzato tutti.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5: “Non credo che tornerò con Stefano Sala, ma mai dire mai”

Dayane Mello entra nella casa del Grande Fratello Vip da single. Dopo aver ripercorso tutta la sua storia professionale, ricordando la partecipazione a Ballando con le stelle e a Pechino Express 2020 con Ema Kovac, Dayane Mello si è soffermata sull’amore più grande della sua vita, sua figlia Sofia di sei anni, nato dal suo amore con Stefano Sala che, nel 2018 è stato a sua volta un concorrente del Grande Fratello Vip insieme a Benedetta Mazza con cui nacque una forte amicizia.

“Io e Stefano siamo stati molto felici. Poi è finita” – spiega la Mello. “Non credo che tornerò con Stefano Sala, ma mai dire mai”, ha aggiunto la Mello. Sala, tuttavia, attualmente è innamoratissimo della moglie Dasha Kina che ha sposato in gran segreto ad agosto 2019 e che a giugno lo ha reso padre per la seconda volta con la nascita del piccolo Damian.