Uomini e Donne, Paola Frizziero è diventata mamma: è nato Gennaro

Paola Frizziero, ex fidanzata di Salvatore Angelucci e volto storico di Uomini e Donne, è diventata mamma dando alla luce il suo primo figlio.

Paola Frizziero è uno dei volti più storici ed iconici del Trono Classico di Uomini e Donne. Paola, che ha fatto il suo ingresso negli studi Elios di Roma prima nel ruolo di corteggiatrice e poi in quello di tronista, ha fatto sognare milioni di telespettatori grazie alla sua storia con Salvatore Angelucci.

Il loro amore però non è durato in eterno e dopo numerosi problemi di coppia, i due scelsero di dirsi addio. Lui iniziò una relazione con Karina Cascella, tra l’alto lei di recente ha parlato del rapporto con lui Belen, dalla quale è nata Ginevra, mentre Paola ha deciso di lasciare per sempre il mondo dello spettacolo. Concentrandosi su una vita più modesta e portando avanti la sua fede religiosa con suo marito Francesco.

Ora però la notizia che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata! Paola ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni. Quale? Paola Frizziero di Uomini e Donne ha partorito.

Paola Frizziero di Uomini e Donne è diventata mamma di Gennaro Maria

La notizia arriva direttamente dal profilo ufficiale della sorella di Paola Frizziero di Uomini e Donne, che annuncia la nascita del suo nipotino Gennaro Maria.

I fan dell’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi sono al settimo cielo per la loro beniamina che finalmente è riuscita a realizzare il suo sogno più grande. Anche se non hanno potuto dimostrarle tutto il loro affetto per la nascita di suo figlio in quanto Paola ha deciso di non far parte del mondo dei social e provando a far perdere le sue tracce. In quanto è rimasta fin troppo scottata dall’esperienza nel mondo dello spettacolo e non vuole avere in alcun modo un ritorno alla ribalta, nonostante sia voluta fortemente dal pubblico da casa e dalle reti televisive, consapevoli che il suo ritorno segnerebbe un vero e proprio colpaccio.

Paola Frizziero è diventata mamma e probabilmente, com’è giusto che sia, terrà il suo bambino lontano dai riflettori dei media e dei fan.

I fan di Paola Frizziero e Salvatore Angelucci di Uomini e Donne dovranno mettersi l’anima in pace: lei non ha alcuna intenzione di tornare ad esporsi con il pubblico. L’esperienza nel programma è soltanto un caro, forse manco tanto, ricordo.