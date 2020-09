Come far crescere le unghie velocemente: ecco i metodi naturali

Se volete sapere come far crescere le unghie velocemente con metodi naturali siete nel posto giusto. Ecco alcuni rimedi fai da te efficaci.

Il sogno di tante donne è quello di avere unghie forti, sane e lunghe. Non tutte però riescono in questo intento e spesso devono ricorrere alla ricostruzione con il gel.

Le mani, poi, sono soggette più di tante altre parti del corpo agli agenti esterni come il freddo e quelli chimici, come i prodotti per pulire. Basti pensare che quando facciamo le faccende in casa non sempre indossiamo i guanti per proteggere mani e unghie.

Inoltre, il problema delle unghie che si spezzano e si sfaldano può essere anche la spia di alcune malattie o carenze alimentari. Come fare allora per far crescere le unghie velocemente? Ecco alcuni rimedi naturali.

Ecco i metodi naturali per far crescere le unghie velocemente

Prendersi cura del nostro corpo è importante per il benessere fisico e psichico. Molte donne però soffrono di unghie fragili e che si spezzano.

L’alimentazione può influire sula salute delle nostre unghie ma non solo. Esistono anche alcuni rimedi naturali per farle crescere velocemente.

1) Aglio. Anche se può sembrare strano l’aglio è un ottimo rimedio per rendere le unghie più forti e sane. Ad esempio potremo creare un’acqua a base di aglio. Tagliamo uno spicchio a fettine e immergiamole dentro a una ciotola lasciandole agire per circa 15-20 minuti. Quindi leviamo le fettine di aglio e mettiamo a mollo nell’acqua di aglio le mani. Lasciamo agire per 15 minuti quindi risciacquiamo e procediamo con la normale manicure. Non solo, potremo anche mettere l’aglio dentro allo smalto trasparente. Basterà sminuzzarlo e metterlo all’interno della boccetta quindi stendiamolo sulle unghie e lasciamolo asciugare. Possiamo lasciarlo per qualche giorno e poi eliminarlo.

2) Aglio e olio d’oliva. Grattiamo uno spicchio d’aglio in una ciotolina poi aggiungiamo un cucchiaio d’olio d’oliva. Quindi applichiamo sulle unghie con un dischetto o un cotton fioc. Lasciamo agire per una mezz’ora. Poi non risciacquiamo con l’acqua altrimenti andremo a togliere i benefici del composto. Ripetiamolo per almeno una settimana consecutiva.

3) Olio d’oliva e limone. Mettiamone due cucchiai in una tazza o una ciotola. Quindi spremiamo il succo di mezzo limone. Mescoliamo bene il tutto ed immergiamoci le unghie. Lasciamole in ammollo per almeno 20 minuti, e anche di più se abbiamo tempo. Poi prendiamo un dischetto e immergiamolo nel composto. Quindi passiamolo bene su tutta l’unghia e sulle cuticole. Potremo conservare quindi il composto in frigorifero e riutilizzarlo per altri due giorni. La costanza è infatti un elemento chiave di questo trattamento naturale. Più lo si ripeterà più le unghie saranno forti, sane e cresceranno più velocemente. Il consiglio è di ripetere queste operazioni per almeno due settimane. I risultati saranno subito visibili.

4) Limone. Basterà sfregare uno spicchio di limone sulle unghie non solo l’interno dell’agrume ma anche la buccia. Il risultato sarà sorprendente.

5) Succo di arancia. Immergiamo le dita dentro al succo di arancia lasciandole direttamente in ammollo per 15 minuti. La vitamina C farà sì che le nostre unghie cresceranno più velocemente e saranno più sane e forti.

6) Olio di cocco e olio di ricino. Uniamo in una ciotolina con acqua tiepida un cucchiaino di olio di cocco e uno di olio di ricino. Immergiamo le mani e lasciamole in ammollo per una quarto d’ora almeno.

