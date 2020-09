Andrea Damante: la sua verità sul rapporto con Giulia

Andrea Damante, ha deciso di uscire allo scoperto parlando del suo complicato rapporto con la De Lellis.

Quando si parla di Andrea Damante e di Giulia De Lellis, l’attenzione è sempre al massimo. I due, dopotutto, hanno da sempre attirato l’attenzione con la loro storia fatta di alti e bassi e di colpi di scena di ogni genere. Storia sulla quale è stato detto un po’ di tutto, spesso anche andando oltre la verità. Un punto che lo stesso Damante ha recentemente affrontato in un’intervista al Festival di Venezia.

Andrea Damante dice la sua sulla storia con Giulia

Come riportato dal sito di NewsU&D Andrea Damante, che recentemente si era sfogato su Instagram per le voci sbagliate sul suo conto ha deciso di uscire allo scoperto e dire la sua riguardo le tante notizie che circolano da sempre sul suo rapporto con Giulia.

A tal proposito, l’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti dichiarato che al momento le cose tra lui e Giulia non stanno andando bene e che per questo hanno entrambi deciso di prendersi del tempo per capire. Tempo che i tanti gossip su di loro non fanno scorrere nel migliore dei modi, generando stress ulteriore che, ovviamente, non fa bene alla coppia.

Così, stufo di starsene in silenzio, Damante ha deciso di parlare sostenendo di detestare le false notizie su di loro. Nel raccontarsi, il dj ha infatti ammesso che Giulia, nonostante tutto, è la persona più importante della sua vita. Una persona che ha visto crescere.

Nel raccontarsi, Andrea ha ricordato il recente red carpet in cui la De Lellis si è mostrata senza filtri, lanciando un messaggio positivo alle tante ragazze che la seguono e alle quali ha voluto far capire che tutti hanno dei difetti e che non ha senso vergognarsene. Una scelta che Damante ha quindi elogiato.

Damante e la vita professionale

Ovviamente non si è parlato solo di Giulia, Damante ha infatti raccontato della sua vita professionale e di come il periodo di stop generale dovuto al Covid gli abbia concesso di riposarsi un po‘, salvo accusare come tutti alcuni problemi. Problemi che ha dichiarato di vivere comunque in modo positivo e con fiducia, sperando che presto le cose possano cambiare e invitando tutti a prendersi cura di se e a seguire le regole con pazienza.

E sul suo futuro? Dopo le difficoltà del Summer Tour, Andrea sta guardando speranzoso al futuro. E questo sebbene dopo aver visto avvicinarsi il sogno di poter suonare a Tomorrowland (saltato causa Covid) si concentra sul futuro. A tal riguardo ha accennato ad un nuovo brano, che dovrebbe uscire prima della primavera e che sarà rivolto ad un pubblico più femminile. Un brano che ha detto di aver voglia di far ascoltare.

La vita di Damante, prosegue in modo più sereno di quanto si pensi, insomma, e anche se al momento dal punto di vista sentimentale non è esattamente sereno, la sua visione sul futuro sembra apparire piuttosto rosea.

Fonte: newsued.com