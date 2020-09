Mara Venier prima di Domenica In svela: “Nicola? Mi ha resa migliore”

Mara Venier, prima dell’inizio di questa nuova stagione di Domenica In, ha svelato per quale motivo è pazza di suo marito Nicola Carraro.

Mara Venier è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca di Domenica In. Per l’occasione la zia più amata d’Italia ha scelto di concedere un’intervista al settimanale Oggi dove ha parlato del profondo sentimento che la lega a suo marito: Nicola Carraro.

La conduttrice ha svelato cosa l’ha colpita di suo marito e di come nonostante gli anni passati insieme non siano pochi le sembra quasi che dalla loro unione siano trascorsi soltanto pochi istanti.

“Di Nicola mi ha fatto innamorare il suo coraggio: è un uomo speciale” ha ammesso Mara Venier su Nicola Carraro, che non molto tempo fa si era anche sbilanciata sul suo rapporto con Maria De Filippi. “Stiamo insieme da 20 anni, anche se mi sembra di averlo incontrato soltanto ieri” ha spiegato la conduttrice per poi aggiungere. “Lui mi ha resa una persona migliore“.

Nicola Carraro e Mara Venier, lei ammette: “Mi accetta per come sono”

La conduttrice di Domenica In ha confidato anche che suo marito Nicola Carraro la ama per come lei è realmente, senza farsi in qualche modo influenzare dal personaggio che vede sul piccolo schermo. Lui, a differenza dei precedenti compagni di Mara Venier, non ha mai provato a cambiarla, ma l’ha sempre accettata e voluta per come lei è realmente.

“Io e lui condividiamo una grandissima complicità, per non parlare del fatto che lui ama Mara” ha svelato la conduttrice, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo contro gli influencer. “Tutti gli ho uomini che ho avuto nella mia vita hanno provato a cambiarmi. Hanno provato a reprimere la mia esuberanza, ha limare i miei angoli e le relative fragilità” ha confidato la padrona di casa di Domenica In. “Ma lui no, mi ha sempre accettata per quella che sono, scegliendo di convivere ogni giorno in maniera pacifica con la mia ingombrante personalità” ha ammesso per poi precisare anche che Nicola la stima anche sul lato professionale, oltre che umano. “Lui mi stima anche da un punto di vista lavorativo, ma mi vede sempre come Mara”.

La zia più amata d’Italia ha anche aggiunto che anche Nicola ha il suo caratterino con cui lei ha dovuto imparare a convivere.

“Non posso nascondere che è un uomo molto impegnativo“ ha ammesso lei. “Ho dovuto fare un po’ di pulizie, perché era abituato ad avere cameriere, maggiordomi, guardie del corpo e quant’altro” ha spiegato. “Ora ce sto solo io“ ha aggiunto lei. “Io gli organizzo la vita in tutto e per tutto” ha concluso la zia più amata d’Italia.

Mara Venier e Nicola Carraro, nonostante stiano insieme da 20 anni, sono innamorati come se fosse il primo giorno in cui si sono incontrati. Se non è amore questo, non sappiamo cos’altro possa esserlo.