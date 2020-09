Mara Venier su Maria De Filippi svela: “Non dimenticherò mai”

Mara Venier ha svelato un inedito retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi, rivelando come l’ha aiutata in un periodo difficile della sua vita.

Mara Venier, dopo la consueta pausa estiva, è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Domenica In. Per l’occasione la zia più amata d’Italia ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della sera dove ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e di come lei l’abbia aiutata in uno dei periodi più difficili della sua vita, quando è stata costretta ad abbandonare il piccolo schermo degli italiani.

“Maria è stata incredibile, mi ha teso una mano in un momento molto delicato e non dimenticherò mai quello che ha fatto per me“ ha ammesso la zia più amata d’Italia. “Anche se non ci sentiamo tutti i giorni, le voglio davvero bene” ha confidato Mara Venier su Maria De Filippi, tra l’altro la conduttrice di recente ha rivoluzionato lo studio di Uomini e Donne, per poi spiegare com’è sentita quando la Rai scelse di non confermarla alla conduzione di Domenica In.

“Mi sono sentita umiliata. La mia amarezza nasceva dalla consapevolezza di essere stata trattata con il minimo rispetto” ha spiegato la Venier sul programma che da qualche conduce di nuovo. “Quando mi hanno proposto di tornare, è scattato qualcosa dentro di me” ha spiegato. “Lo sento come casa mia, non posso rifiutarlo“ ha concluso.

Anticipazioni Domenica In, Mara Venier annuncia: “Ci sarà più attualità”

Mara Venier, durante il corso dell’intervista, ha anche spiegato quali sono le novità che ha pensato di introdurre in questa nuova edizione di Domenica In che, rispetto alla precedente edizione, sarà incentrata maggiormente sull’attualità.

“Rispetto alle altre edizioni, quest’anno abbiamo deciso di concentrare una maggiore attenzione sulle tematiche legate all’attualità” ha spiegato la conduttrice, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo contro gli influencer della rete. “Mi piacerebbe poter riflettere insieme al pubblico di un argomento specifico, uno che è stato il protagonista della settimana” ha concluso Mara Venier sul ritorno di Domenica In.

La zia più amata d’Italia, dopo le meritate vacanze, è pronta a tornare ancora una volta sul piccolo schermo degli italiani e loro non vedono, a loro volta, di poterla ammirare nuovamente in diretta. Basti pensare che l’ultima stagione di Domenica In ha collezionato veri e propri ascolti record.