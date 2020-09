Uomini e Donne: Veronica Ursida e Giovanni si sono lasciati? Parla lei

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati dopo Uomini e Donne? La dama ha provato a fare chiarezza sui social.

Veronica Ursida è stata, fino alla scorsa stagione televisiva, una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama scelse di abbandonare il programma per iniziare una conoscenza al di fuori delle telecamere con Giovanni Longobardi. Conoscenza che purtroppo, o per fortuna, ha avuto i suoi alti e bassi. Tant’è che di recente lei aveva fatto intendere che le cose non stessero proseguendo come sperato.

Per questo i fan della dama, che di recente era stata la protagonista di un grosso malinteso, le hanno prontamente chiesto se lei e Giovanni hanno scelto di proseguire con la loro storia o se hanno optato per dirsi addio per sempre. Veronica ha deciso di fare chiarezza una volta e per tutte, smentendo i gossip sul loro conto.

“La conoscenza con Giovanni sta continuando, io e lui ci sentiamo tutti i giorni” ha subito chiarito la dama. “Certo, ci sono stati dei momenti in cui non ci siamo sentiti“ ha ammesso. “Ma ora abbiamo deciso di proseguire” ha concluso, rassicurando tutti i fan della coppia.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi non si sono lasciati dopo Uomini e Donne, ma hanno semplicemente affrontato dei momenti un po’ difficili della loro conoscenza.

Veronica Ursida fa chiarezza su Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne

Veronica Ursida ha spiegato che lei e Giovanni Longobardi di Uomini e Donne hanno affrontato dei momenti difficili a causa di alcuni problemi. Problemi su cui ha preferito non dilungarsi, ammettendo però che era stato il prode cavaliere a voler mettere il tutto in pausa per poi ritrovarsi poco dopo.

“Alcuni problemi, se così possiamo dire, hanno messo lo stop alla nostra conoscenza” ha ammesso Veronica Ursida su Giovanni Longobardi, che non molto tempo fa lanciarono uno scoop che riguarda Gemma. “Anche un po’ lui ha deciso di fermare il tutto, io non lo avrei mai fatto“ ha concluso la dama, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio tra loro.

Veronica e Giovanni di Uomini e Donne, quindi, proseguono la loro conoscenza, anche se con qualche problema, ed è per questo motivo che i due non sono tornati al Trono Over.