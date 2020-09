Coronavirus, Victoria e David Beckham positivi: “L’hanno nascosto”

Victoria e David Beckham, secondo quanto riportato dal The Sun, hanno contratto il coronavirus dopo un viaggio negli Stati Uniti.

Il coronavirus non fa sconti proprio a nessuno. Non importa che tu sia ricco o povero, che tu sia un personaggio famoso o una persona comune: il virus colpisce chiunque.

Secondo il The Sun, noto settimanale inglese, la coppia formata da Victoria e David Beckham avrebbe contratto il virus, insieme agli altri membri della loro famiglia, durante una vacanza negli Stati Uniti.

Secondo il settimanale, al rientro dalle vacanze i due avrebbero manifestato i primi sintomi del virus. In particolare Victoria, che durante il lockdown aveva fatto discutere per aver richiesto i fondi del governo per sostenere la sua azienda, che sarebbe stata colpita da una febbre molto alta.

Victoria e David Beckham hanno contratto il coronavirus, ma secondo la rivista dopo aver trascorso le due settimane di isolamento sarebbero totalmente guariti.

David e Victoria Beckham guariti dal coronavirus: come stanno ora

David Beckham e sua moglie Victoria, ex membro della famosa girl band Spice Girls, dopo aver contratto il coronavirus avrebbero deciso di ritirarsi in una loro tenuta. In modo tale da non essere in contatto con nessun’altra persona e non rappresentare un pericolo di contagio.

Alla fine del periodo di isolamento, la famiglia del calciatore, tra l’altro non molto tempo fa lui ha spiazzato tutti apparendo quasi calvo, sarebbe guarita, non manifestando più alcun sintomo inerente alla malattia che sta piegando il mondo.

La notizia, però, in maniera inevitabile ha fatto discutere e non poco il popolo della rete, in quanto i coniugi Beckham hanno deciso di tenere il tutto nascosto da occhi indiscreti e, molto probabilmente, se il The Sun se non l’avesse annunciato pubblicamente loro avrebbero taciuto l’argomento.

Bisogna però ricordare che le persone che hanno contratto il virus sono tenuti a dirlo alle autorità competenti al fine di ricostruire la loro rete di contatti e non ai media.

David e Victoria Beckham sono guariti dal coronavirus e sembrerebbero godere di ottima salute. Così come tutti i membri della loro famiglia, compresi i loro quattro figli.