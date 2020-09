Casarecce alla crema di patate e broccoli con salsiccia: primo gustoso

Le casarecce alla crema di patate e broccoli con salsiccia sono un primo piatto gustoso, semplice e alla portata di tutti. Ecco la ricetta.

Le casarecce alla crema di patate e broccoli con salsiccia sono un primo piatto semplice ma altrettanto gustoso, facile da realizzare e alla portata di tutti.

Il connubio di sapori sprigionato da questi tre ingredienti, ovvero patate, broccoli e salsiccia, vi lascerà stupiti e piacevolmente sorpresi.

Un primo piatto cremoso e saporito perfetto per un pranzo in compagnia o in famiglia. Oltre alle casarecce potremo utilizzare anche le trofie o le orecchiette che di sicuro si sposano bene con questa ricetta.

Ecco la ricetta per un primo gustoso: le casarecce alla crema di patate e broccoli con salsiccia

Se siamo alla ricerca di un primo piatto alternativo e gustoso senza pomodoro ecco le casarecce alla crema di patate e broccoli con salsiccia.

Un gusto delicato grazie alla salsa cremosa a base di patate e broccoli che si unisce perfettamente a quello più saporito della salsiccia. Sarà proprio quest’ultima a dare quel tocco in più al piatto.

Scopriamo come realizzare questo primo piatto che riuscirà davvero a deliziarci il palato.

Ingredienti per 4 persone

320 g di casarecce

1 broccolo di piccole dimensioni

2 patate medie

60 g di Grana Padano

3 salsicce

1 cipolla

sale q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione occupandoci delle verdure. Mettiamo a bollire le patate. Per i broccoli occorrerà meno tempo quindi facciamo bollire in un’altra pentola o direttamente in una padella con due dita d’acqua.

Una volta cotti uniamoli dentro al boccale del frullatore o in una ciotola dove andremo ad aggiungere il Grana Padano, l’olio, un po’ di acqua di cottura, sale e pepe e frulliamo il tutto. Il risultato dovrà essere una crema omogenea.

Quindi facciamo rosolare la cipolla tritata in poco olio, aggiungiamo la salsiccia, riducendola a pezzettini, fino a che non diventa croccante e leggermente colorita.

A questo punto cuociamo la pasta in abbondante acqua salata, scoliamola una volta cotta e aggiungiamola nella padella dove avevamo cotto la salsiccia.

Alla fine uniamo la crema di broccoli e patate con qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. In questo modo riusciremo a mantecare meglio le nostre casarecce.

Una volta che avremo mescolato bene serviamo nei piatti.

Oltre alle casarecce potremo utilizzare anche le orecchiette altrimenti puoi provare con le trofie che ben si prestano a questa ricetta ma anche ad essere consumate in un primo piatto freddo con datterini, olive nere e pinoli.