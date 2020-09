Giancarlo Magalli spiazza: “Diedi un calcetto ad Heather Parisi”

Giancarlo Magalli, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di aver dato un piccolo calcio ad Heather Parisi in diretta.

Giancarlo Magalli, dopo la consueta pausa estiva, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova stagione de I Fatti Vostri e quale occasione migliore, se non questa, per rilasciare una nuova intervista a Tv Sorrisi e Canzoni?

Il conduttore di Rai 2 ha parlato del, a volte difficile, rapporto con le sue colleghe, ammettendo che qualche anno, forse più di qualche, durante una diretta televisiva ha dato un piccolo calcio ad Heather Parisi. Il motivo? La showgirl americana non faceva altro che stargli davanti durante la conduzione, facendolo andare su tutte le sue furie.

“Heather mi si metteva sempre davanti quando doveva interagire con il pubblico” ha confidato il conduttore, che già qualche tempo fa aveva raccontato di questo bizzarro episodio. “Ero stufo, così una volta le diedi un piccolo calcio in diretta e lei si girò facendomi notare quello che avevo fatto” ha raccontato il conduttore. “Le risposi che se si rimetteva davanti, gliene davo un altro“ ha aggiunto per poi precisare subito dopo che lui e la showgirl sono in ottimi rapporti e che non c’è alcun tipo di astio tra loro.

“Ritengo che Heather possegga un talento straordinario” ha aggiunto Magalli. “Qualche piccolo capriccio da una professionista così brava lo si può anche sopportare”.

Giancarlo Magalli ha dato un piccolo calcio ad Heather Parisi durante una diretta e il pubblico della rete, curioso di vedere il siparietto tra loro, è subito corso alla ricerca del tanto bramato video.

Giancarlo Magalli glissa su Adriana Volpe: “Ho avuto problemi solo con 3 donne”

Durante il corso dell’intervista, non c’è manco bisogno di doverlo specificare, il giornalista ha chiesto a Giancarlo Magalli di esprimersi sul suo rapporto, non proprio idilliaco, con Adriana Volpe.

I due, da quando hanno smesso di collaborare insieme alla messa in onda de I Fatti Vostri, se ne sono dette di tutti i colori e la conduttrice è stata anche stroncata dal web per utilizzato Nadia Toffa per attaccarlo.

Giancarlo ha preferito non rispondere, rivelando però di aver avuto problemi, durante l’arco della sua carriera, soltanto con tre donne, mentre con le altre ha sempre mantenuto ottimi di rapporti aggiungendo però di quella volta in cui ha dovuto bacchettare Anna Falchi in diretta. Il motivo? L’attrice aveva raccontato una barzelletta un po’ troppo piccante per la messa in onda del programma. “Non so come le sia venuto in mente” commentò lui in diretta.

Se i lettori si aspettavano un ennesimo episodio di Magalli contro Adriana Volpe sono rimasti purtroppo delusi. Il conduttore, anche dopo che la sua collega ha pubblicato un lungo post contro di lui durante il corso di quest’estate, ha preferito non toccare più l’argomento.