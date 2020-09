Adriana Volpe “usa” Nadia Toffa contro Magalli – VIDEO

Adriana Volpe, durante la diretta di Ogni Mattina, ha usato Nadia Toffa per attaccare il suo collega Giancarlo Magalli. Sul web è scoppiata la polemica.

Adriana Volpe, durante la diretta di oggi di Ogni Mattina, ha scelto di ospitare in studio Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, per ricordare l’indimenticata conduttrice e inviata de Le Iene.

Durante questo toccante momento, però, è stato ricordato sul video wall il momento in cui Nadia scelse di scrivere un post su Twitter a favore della conduttrice, schierandosi dalla sua parte nella discussione con Giancarlo Magalli.

E’ infatti andata in onda un’immagine che non lascia di certo spazio all’immaginazione in cui non è solo è possibile leggere il testo del tweet di Nadia (che recita il seguente messaggio: “Il rispetto per le donne è finito sotto terra. Sii superiore, con dispiacere e amarezza via avanti”), ma anche il titolo Quando Nadia difese Adriana. Il tutto è stato accompagnato ad una foto che ritrae la conduttrice, che affermò di essere l’ossessione di Magalli, al fianco del suo collega quando conducevano I Fatti Vostri su Rai 2.

Adriana Volpe ha “usato” Nadia Toffa contro Magalli e il gesto non è affatto piaciuto al popolo della rete, che lo ha trovato davvero di pessimo gusto.

Ogni Mattina: è polemica dopo il gesto di Adriana Volpe contro Magalli

La puntata di oggi di Ogni Mattina, come prevedibile, ha creato non poche polemiche tra il pubblico da casa. C’è chi infatti difende Adriana Volpe, convinto che non abbia fatto nulla di male nel riportare alcune vecchie dichiarazioni di Nadia Toffa. Anche se queste sono state utilizzate contro il suo acerrimo nemico Giancarlo Magalli, considerato che la giornalista le aveva riservate proprio per lui.

C’è chi invece, come anticipato, ha trovato il tutto di pessimo gusto in quanto era possibile ricordare Nadia Toffa ad Ogni Mattina in altro modo, visto che la giornalista ha condotto numerose ed importanti battaglie durante il corso della sua carriera. Soprattutto se si considera che Nadia non c’è più e che non è il massimo della correttezza utilizzare le sue parole per una guerra tra colleghi. Guerra che è finita anche in tribunale visto che Magalli ha denunciato Marcello Cirillo.

Adriana Volpe, almeno per il momento, ha preferito non replicare alle critiche mosse nei suoi confronti, ma nulla esclude che possa farlo durante la diretta di domani mattina.