Gemma Galgani: il messaggio post lifting prima di Uomini e Donne

Gemma Galgani, prima del ritorno nel parterre di Uomini e Donne e dopo il lifting che ha deciso di regalarsi, pubblica un messaggio per i fan.

Gemma Galgani torna nel parterre di Uomini e Donne con una nuova immagine con cui è pronta a conquistare i suoi corteggiatori. Prima di tornare a fare compagnia ai telespettatori di canale 5, sicuri che Gemma tornerà presto a scontrarsi con Tina Cipollari, la dama storica del trono over ha pubblicato un messaggio sui social ricordando l’appuntamento odierno ai suoi fans e utilizzando una frase che rispecchierebbe la sua filosofia di vita.

Gemma Galgani dopo il lifting: il messaggio per Uomini e Donne

“Non si trasforma la propria vita senza trasformare se stessi“: è questo il messaggio che Gemma Galgani ha pubblicato su Instagram poche ora prima della messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Gemma, dunque, ha deciso di trasformare la propria vita partendo dalla propria immagine? In estate, la dama torinese ha deciso di regalarsi un lifting la cui prima foto è stata pubblicata dal settimanale Nuovo.

Un regalo per se stessa e non per i suoi corteggiatori. Gemma, infatti, ha deciso di dire addio a Nicola Vivarelli, il 26enne con cui si frequenteva alla fine della scorsa stagione. Una frequentazione a cui la Galgani ha deciso di dire addio non sentendosi apprezzata dal giovane cavaliere con cui, nel corso della stagione che inizia oggi, non mancheranno litigi e gelosie soprattutto per il presunto interesse di Nicola per Valentina Autiero.

Come reagirà Tina Cipollari di fronte alla nuova Gemma Galgani? Anche Tina ha modificato la propria immagine diventando più bionda e continuando a seguire una dieta, ma la scelta della Galgani, a detta dei fans, scateneranno nuovi scontri tra la bionda opinionista e la dama storica di Uomini e Donne.

Il nuovo look e la nuova immagine della Galgani porterà in studio nuovi corteggiatori come Mister Lamas con cui la dama storica del trono over intraprenderà una conoscenza. Sarà il principe azzurro che sta aspettando da tempo?