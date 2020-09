Tina Cipollari: biondissima e in splendida forma per Uomini e Donne

Tina Cipollari irriconoscibile per Uomini e Donne: la bionda opinionista biondissima e in splendida forma durante una cena con Gianni Sperti, foto.

Tina Cipollari ha trascorso un’estate tranquilla e serena con i figli, il compagno Vincenzo e gli amici. Poche ore prima di tornare in tv con la nuova stagione di Uomini e Donne, la bionda opinionista ha condiviso alcune storie su Instagram sfoggiando il suo nuovo look. Tina si è così mostrata in splendida forma e ancora più bionda ricevendo i complimenti dei followers che aspettavano con ansia il suo ritorno a Uomini e Donne.

Tina Cipollari, nuovo look per Uomini e Donne: biondissima e in splendida forma

Tina Cipollari ancora più bionda per Uomini e Donne. Se Gemma Galgani ha deciso di concedersi un lifting, l’opinionista storica di Uomini e Donne ha deciso di seguire una dietta e giocare con i suoi capelli. Nella foto che vedete qui in alto sfoggia dei capelli ancora più biondi del solito mentre in uno foto in cui è con l’amico Gianni Sperti, è davvero in una forma strepitosa. Tina, del resto, dalla scorsa stagione, ha deciso di seguire una dieta mostrando i progressi fatti anche al pubblico del dating show di canale 5.

Dopo aver seguito per mesi un’alimentazione corretta, la Cipollari sfoggia le sue forme splendide, ma quale dieta ha seguito la bionda opinionista di Uomini e Donne?

A colazione la dieta di Tina Cipollari prevede una fetta di pane bruscato o con della marmellata o con del burro di mandorle; a metà mattinata uno spuntino scegliendo tra yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo un piatto di verdure accompagnato da un piatto proteico scegliendo tra carne e pesce. A metà pomeriggio un altro spunto scegliendo tra sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. A cena, infine, carne o pesce. Nella dieta della Cipollari non è prevista la pasta, ma il farro e sono vietati i dolci.

Un regime alimentare che ha fatto molto bene a Tina che, a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato: “Il mio umore non è cambiato con questo regime alimentare. Mi sento meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Mi sento anche più sgonfia”.