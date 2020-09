Emma Marrone senza trucco a Venezia: bellissima – Foto

Emma Marrone, senza trucco e senza filtri, dà la buonanotte ai fans da Venezia: la cantante è assolutamente bellissima, foto.

Emma Marrone dà la buonanotte ai fan dalla stanza di un albergo di Venezia e conquista tutti mostrandosi totalmente al naturale. Capelli in disordine, occhi sorridenti, labbra in primo piano e una serenità che traspare dalla sua espressione.

Sempre schietta e sincera, la cantante salentina si mostra senza filtri e senza trucco dimostrando, ancora una volta, di essere estremamente bella nella sua semplicità. Dopo aver mostrato ai fan le difficoltà nell’aprire la proprio stanza con la carta magnetica, la Marrone, dopo aver preso possesso della camera, ha rassicurato tutti dando la buonanotte e mostrandosi a letto prima di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo.

Emma Marrone, il look del primo giorno a Venezia conquista tutti

Dopo aver raccontato le emozioni provate all’Arena di Verona ricevendo anche il commento del presunto fidanzato, Emma Marrone ha raggiunto Venezia dove è in corso la Mostra del Cinema che ha come madrina una splendida Anna Foglietta. La cantante, nel suo primo giorno a Venezia, ha sfoggiato un look elegante e raffinato come potete vedere qui sopra formato da giacca e pantalone. I capelli raccolti e gli occhiali da sole completano un outfit che dona molto alla cantante e che è piaciuto a tutti i suoi fan.

I fan, ora, aspettano di vederla sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Emma, per ora, non ha fornito indizi sulla sua presenza sul tappeto rosso. Dopo Elodie che ha incantato tutti, tuttavia, spetterà anche alla Marrone sfilare sul red carpet?

Emma, nel frattempo, continua ad aggiornare i suoi 4,6 milioni di followers a cui ha anche dato il buongiorno mostrando la sua colazione formata semplicemente da un cappuccino. Cosa riserverà, dunque, il secondo giorno a Venezia, ad Emma e a tutti i suoi fan che continuano a ballare sulle note del nuovo singolo Latina? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.